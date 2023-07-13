Житель Улан-Удэ отметил 8 марта на восемь лет колонии особого режима

В Улан-Удэ к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима приговорен 58-летний ранее судимый местный житель. Суд признал его виновным в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора.Следствием и судом установлено, что 8 марта нынешнего года в течение дня мужчина употреблял спиртные напитки в квартире у знакомых на улице Гармаева в Улан-Удэ. Позднее на фоне алкогольного опьянения он поссорился с одним из собутыльников.Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им множество ударов 42-летнему противнику по различным частям тела. Случайный очевидец вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя непродолжительное время он скончался.Фото: pixabay.com