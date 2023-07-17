Общество 17.07.2023 в 09:00

Переоформление полисов ОСАГО для военнослужащих

Можно ли переоформить досрочно?
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Текст: Номер один
Переоформление полисов ОСАГО для военнослужащих
Номер один

Вопрос: «Могут ли военнослужащие досрочно расторгнуть договор ОСАГО?»

Ярослав Борисович

Мобилизованные, добровольцы и другие военнослужащие, принимающие участие в СВО, могут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть страховой премии за неистекший период страхования. Срок получения: с 23 января 2023 года.

Для расторжения договора надо обратиться в страховую компанию с заявлением и приложить подтверждающий документ.

Пакет документов можно подать любым удобным способом: в офисе страховой компании, онлайн (через личный кабинет на ее сайте), отправить по почте – причем вне зависимости от того, каким образом ранее был куплен полис ОСАГО. Досрочно отказаться от страховки за мобилизованного вправе и другой человек по доверенности.

 

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