Переоформление полисов ОСАГО для военнослужащих

Вопрос: «Могут ли военнослужащие досрочно расторгнуть договор ОСАГО?»

Ярослав Борисович

Мобилизованные, добровольцы и другие военнослужащие, принимающие участие в СВО, могут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть страховой премии за неистекший период страхования. Срок получения: с 23 января 2023 года.

Для расторжения договора надо обратиться в страховую компанию с заявлением и приложить подтверждающий документ.

Пакет документов можно подать любым удобным способом: в офисе страховой компании, онлайн (через личный кабинет на ее сайте), отправить по почте – причем вне зависимости от того, каким образом ранее был куплен полис ОСАГО. Досрочно отказаться от страховки за мобилизованного вправе и другой человек по доверенности.