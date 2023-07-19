Вопрос: «Как можно получить ежемесячную выплату из маткапитала?»

Елена Родионовна Т.

С 2023 года ежемесячная выплата из маткапитала может быть назначена в связи с рождением (усыновлением) любого ребенка, а не только второго, как было раньше, и на каждого ребенка в семье до достижения им возраста трех лет.

Выплата положена владельцу сертификата на материнский капитал. При этом у него должно быть российское гражданство.

Размер среднедушевого дохода семьи владельца сертификата не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе проживания семьи.

Выплата не назначается автоматически. Для этого нужно обратиться с заявлением в Соцфонд через портал госуслуг, клиентский офис Социального фона, МФЦ. На каждую выплату в отношении каждого ребенка в семье в возрасте до трех лет подается отдельное заявление.

Размер выплаты составляет величину прожиточного минимума для детей в регионе проживания, в среднем по стране – 13,9 тыс рублей. Выплата устанавливается на 12 месяцев. Ее могут платить до момента, когда ребенку, на которого выдан маткапитал, исполнится 3 года.