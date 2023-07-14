В Улан-Удэ инженер крупного предприятия осужден за взятки

В Улан-Удэ вынесен приговор инженеру крупного предприятия. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, неоднократном вымогательстве и получении коммерческого подкупа, а также - взятки, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что с сентября 2016 по октябрь 2021 года мужчина, в силу занимаемой должности, осуществлял частичный технический надзор за исполнением условий договора подрядчиком, которым в одном из цехов на предприятии велись строительно-монтажные работы. При этом, высказывая предпринимателю различные мелкие, а также надуманные претензии относительно выполняемых работ, угрожая неблагоприятными последствиями при их приемке, он вымогал у подрядчика деньги и имущество.Лишь после получения незаконного вознаграждения, инженер взамен беспрепятственно и своевременно согласовывал необходимые акты и принимал результаты работ. Таким способом он получил от предпринимателя более 37 тыс рублей и принтер стоимостью 12 тыс рублей.Помимо этого однажды он выявил, что подрядчиком не выполнен определенный объем работ, указанный в составленных им актах, на общую сумму более 220 тыс рублей. Инженер не сообщил об этом руководству, и за то, чтобы подписать документы без претензий, потребовал у подрядчика взятку в размере 262 тыс рублей, в последующем снизив сумму до 102 тыс рублей. При получении денег он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, к которым обратился предприниматель, уставший от неправомерных действий инженера.Приговором суда взяточнику назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс рублей и запретом заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет.Фото: buryatia.sledcom.ru