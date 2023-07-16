В Улан-Удэ уровень Селенги за сутки вырос еще на 8 сантиметров

Гидрологическая обстановка на 16 июля следующая: На реке Селенга - г.Улан-Удэ уровень воды составляет 252см (+8см за сутки); На реке Уда - г. Улан-Удэ уровень воды составляет 157 см ( 0 см за сутки).По последним данным, уровень Селенги в Улан-Удэ сейчас составляет 252 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.