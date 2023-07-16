Общество 16.07.2023 в 11:15
В Улан-Удэ уровень Селенги за сутки вырос еще на 8 сантиметров
На Уде показатели остались прежними
Текст: Номер один
Гидрологическая обстановка на 16 июля следующая: На реке Селенга - г.Улан-Удэ уровень воды составляет 252см (+8см за сутки); На реке Уда - г. Улан-Удэ уровень воды составляет 157 см ( 0 см за сутки).
По последним данным, уровень Селенги в Улан-Удэ сейчас составляет 252 см.
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.
По последним данным, уровень Селенги в Улан-Удэ сейчас составляет 252 см.
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.
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