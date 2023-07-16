В Улан-Удэ прошел митинг в поддержку изменений закона о Байкале

Сегодня в парке Юбилейный состоялся митинг в поддержку изменений в закон о защите озера Байкал. Они были недавно приняты Госдумой в первом чтении.Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщал в своем тплеграм-канале, что законопроект спасет Байкал от тотального загрязнения и поблагодарил депутатский корпус за то, что встали на защиту Байкала, на защиту людей.В Улан-Удэ приехали жители прибрежных районов Бурятии: Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский приехали в Улан-Удэ, чтобы выступить за принятие поправок в закон о Байкале.Митинг прошел в парке Юбилейный. Участники вышли с плакатами, на которых были изложены основные тезисы их позиции по экологическим ограничениям на Байкале: «Байкал - это жизнь, Байкал - это люди!», "Баргузинцы за новый байкальский закон!" и др.При этом, участники довольно однозначно высказывались по поводу изменений в закон.- Самой большой проблемой в нашем поселении является пожарная безопасность. Нам невозможно сделать пожарный разрыв между лесом и населенным пунктом. В течение 10 лет это самая большая головная боль. Теперь, когда изменения внесены, мы надеемся, что нам разрешат сделать противопожарный разрыв. Кроме этого, заканчивается место на кладбище и требуется вырубка. Мы ее тоже сделать не можем, - говорила жительница Баргузинского района Надежда Меньшикова. - Закон о Байкале - он нужен, конечно. Но он не даёт нам нормально жить, как жили наши предки испокон веков.Глава Гремячинского сельского поселения Оксана Тришкина напомнила о трагедии 2017 года, когда село Черёмушки было почти уничтожено огнём, а 19 семей остались без крыши над головой. По ее мнению, население за то, чтобы были внесены изменения в этот закон, также как и главы поселений не только Прибайкальского, но и других прибрежных районов.Высказался на этот счёт и учёный Арнольд Тулохонов:- Есть горячие головы в нашем парламенте, которые говорят открыто: давайте отселим людей с Байкала. Нет человека - нет проблемы, рассказал он. - Я завтра выезжаю с главой Бурятии в Москву, чтобы ваши митинговые настроения донести до людей, которым из Москвы не видна реальная ситуация.Побывал на митинге и лично глава Бурятии Алексей Цыденов.- Нужно, чтобы экология сохранялась, чтобы Байкал сохранялся. Чтобы были рабочие места для жителей в сфере туризма. Пока законодательные ограничения не позволяют создавать такую инфраструктуру, - говорил он. - Лес рубить нельзя, омуль ловить нельзя, туризмом заниматься нельзя. Как жить?.. Псевдоэкологи пытаются нас научить, как жить. Да мы сами кого хочешь научим!«У нас поселки на Байкале сплошь окружены лесом. Но противопожарных разрывов вдоль границ населенного пункта нет. И сейчас законопроект как раз снимает этот запрет. Появляется возможность организовать пожарную защиту, чтобы лес на Байкале не горел», - писал ранее в телеграм-канале глава республики.Тем не менее, законопроект вызвал неоднозначную реакцию. Так, некоторые политические силы попытались разыграть экологическую карту и напугать население ущербом, который якобы может нанести Байкалу этот документ.«Людям, которые делают громкие заявления, рекомендую, внимательно прочитать законопроект. Пока складывается впечатление, что выступающие против, во-первых, даже не читают законопроект, во-вторых, не знают действующих законов, также не знают реальной ситуации на Байкале. Готов объяснять всем, кто сейчас пытается хайповать, надувает щеки и осознанно или неосознанно вводит в заблуждение людей», - писал Алексей Цыденов.Теперь задача властей и жителей Бурятии добиться того, чтобы поправки вступили в силу. Однако, как отметил глава Бурятии, чтобы решить все проблемы прибрежных территорий и их жителей, требуются гораздо более серьёзные изменения в закон. Над которыми также идёт работа.