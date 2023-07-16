Общество 16.07.2023 в 19:29

В Улан-Удэ прошел митинг в поддержку изменений закона о Байкале

Жители прибрежных районов выступили за снятие излишних ограничений
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ прошел митинг в поддержку изменений закона о Байкале
Сегодня в парке Юбилейный состоялся митинг в поддержку изменений в закон о защите озера Байкал. Они были недавно приняты Госдумой в первом чтении.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщал в своем тплеграм-канале, что законопроект спасет Байкал от тотального загрязнения и поблагодарил депутатский корпус за то, что встали на защиту Байкала, на защиту людей.

В Улан-Удэ приехали жители прибрежных районов Бурятии: Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский приехали в Улан-Удэ, чтобы выступить за принятие поправок в закон о Байкале.

Митинг прошел в парке Юбилейный. Участники вышли с плакатами, на которых были изложены основные тезисы их позиции по экологическим ограничениям на Байкале: «Байкал - это жизнь, Байкал - это люди!», "Баргузинцы за новый байкальский закон!" и др.

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При этом, участники довольно однозначно высказывались по поводу изменений в закон.

- Самой большой проблемой в нашем поселении является пожарная безопасность. Нам невозможно сделать пожарный разрыв между лесом и населенным пунктом. В течение 10 лет это самая большая головная боль. Теперь, когда изменения внесены, мы надеемся, что нам разрешат сделать противопожарный разрыв. Кроме этого, заканчивается место на кладбище и требуется вырубка. Мы ее тоже сделать не можем, - говорила жительница Баргузинского района Надежда Меньшикова. - Закон о Байкале - он нужен, конечно. Но он не даёт нам нормально жить, как жили наши предки испокон веков.

Глава Гремячинского сельского поселения Оксана Тришкина напомнила о трагедии 2017 года, когда село Черёмушки было почти уничтожено огнём, а 19 семей остались без крыши над головой. По ее мнению, население за то, чтобы были внесены изменения в этот закон, также как и главы поселений не только Прибайкальского, но и других прибрежных районов.

Высказался на этот счёт и учёный Арнольд Тулохонов:

- Есть горячие головы в нашем парламенте, которые говорят открыто: давайте отселим людей с Байкала. Нет человека - нет проблемы, рассказал он. - Я завтра выезжаю с главой Бурятии в Москву, чтобы ваши митинговые настроения донести до людей, которым из Москвы не видна реальная ситуация.

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Побывал на митинге и лично глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Нужно, чтобы экология сохранялась, чтобы Байкал сохранялся. Чтобы были рабочие места для жителей в сфере туризма. Пока законодательные ограничения не позволяют создавать такую инфраструктуру, - говорил он. - Лес рубить нельзя, омуль ловить нельзя, туризмом заниматься нельзя. Как жить?.. Псевдоэкологи пытаются нас научить, как жить. Да мы сами кого хочешь научим!

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«У нас поселки на Байкале сплошь окружены лесом. Но противопожарных разрывов вдоль границ населенного пункта нет. И сейчас законопроект как раз снимает этот запрет. Появляется возможность организовать пожарную защиту, чтобы лес на Байкале не горел», - писал ранее в телеграм-канале глава республики.

Тем не менее, законопроект вызвал неоднозначную реакцию. Так, некоторые политические силы попытались разыграть экологическую карту и напугать население ущербом, который якобы может нанести Байкалу этот документ.

«Людям, которые делают громкие заявления, рекомендую, внимательно прочитать законопроект. Пока складывается впечатление, что выступающие против, во-первых, даже не читают законопроект, во-вторых, не знают действующих законов, также не знают реальной ситуации на Байкале. Готов объяснять всем, кто сейчас пытается хайповать, надувает щеки и осознанно или неосознанно вводит в заблуждение людей», - писал Алексей Цыденов.

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Теперь задача властей и жителей Бурятии добиться того, чтобы поправки вступили в силу. Однако, как отметил глава Бурятии, чтобы решить все проблемы прибрежных территорий и их жителей, требуются гораздо более серьёзные изменения в закон. Над которыми также идёт работа.

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