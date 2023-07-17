Мэр Улан-Удэ: Обстановка с уровнем воды в реках начинает стабилизироваться

Власти Улан-Удэ продолжают мониторить ситуацию на Селенге и Уде. Как сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков, на прошлой неделе уровень воды достиг пикового для июля значения, и сейчас обстановка начинает стабилизироваться.«За сегодняшние сутки уровень воды в Селенге снизился на 4 см. По гидрологическому прогнозу дождей не будет, но вода с верховьев скатывается, и еще какое-то время будет держаться примерно на таком уровне с мелким постоянным понижением. Самое главное, чтобы не было дождей в Забайкальском крае и Монголии», - рассказал Игорь Шутенков.По словам мэра, на сегодня в Улан-Удэ подтоплено 24 участка и один дом, где вода поднялась выше пола.«Коллеги из районных администраций на постоянной связи с жителями, председателями СНТ и ДНТ, круглосуточно работает оперштаб на Левом берегу, производится отсыпка. Благодаря своевременным оперативным мерам нам удается минимизировать последствия подъема уровня воды», - отметил мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ