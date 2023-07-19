В Бурятии завершают благоустройство сквера имени погибшего на СВО Героя России

Как рассказали в Минстрое, раньше на месте сквера был пустырь. В прошлом году за обустройство этой территории проголосовали жители города. А в мае этого года за счет средств района там установили памятник Герою России Дмитрию Фаршиневу. Затем на выделенные средства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» провели работы по устройству ограждения и лестницы, а также проложили тротуарную плитку. Кроме этого, в сквере установили игровой комплекс, состоящий из многофункциональной горки и качелей.







«На сегодняшний день на территории сквера осталось установить четыре полукруглые лавочки, девять лавочек с навесом и девять урн. Стоимость всех работ по благоустройству составила более 6 млн. рублей», - сообщила Руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.





