Общество 19.07.2023 в 16:53

В Бурятии завершают благоустройство сквера имени погибшего на СВО Героя России

В сквере имени Дмитрия Фаршинева осталось установить только лавочки и урны
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии завершают благоустройство сквера имени погибшего на СВО Героя России
В Кяхте благоустраивают сквер имени Героя России Дмитрия Фаршинева. Как сообщили в Минстрое республики, в этом году там установили новую детскую площадку и облагородили зону рядом с памятником. Рабочим осталось только установить новые лавочки и урны, и территория обретет завершенный вид.

Как рассказали в Минстрое, раньше на месте сквера был пустырь. В прошлом году за обустройство этой территории проголосовали жители города. А в мае этого года за счет средств района там установили памятник Герою России Дмитрию Фаршиневу. Затем на выделенные средства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» провели работы по устройству ограждения и лестницы, а также проложили тротуарную плитку. Кроме этого, в сквере установили игровой комплекс, состоящий из многофункциональной горки и качелей. 

 
«На сегодняшний день на территории сквера осталось установить четыре полукруглые лавочки, девять лавочек с навесом и девять урн. Стоимость всех работ по благоустройству составила более 6 млн. рублей», - сообщила Руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.

 
Напомним, ефрейтор из 11-й десантно-штурмовой бригады Дмитрий Фаршинев погиб в ходе спецоперации в апреле 2022 года. Через месяц ему присвоили звание Героя России. Открытие памятника в его честь прошло в мае этого года и было приурочено к столетию Кяхтинского района. После торжественного мероприятия работы по благоустройству сквера продолжились.

Фото: Минстрой Бурятии
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