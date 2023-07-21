В мэрии Улан-Удэ отметили водителя автобуса, который помог больному пассажиру

21 июля в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ вручили Почетную грамоту водителю Сергею Белых. Утром 12 июля в его автобусе на маршруте №21А стало плохо одному из пассажиров. Благодаря реакции водителя и медицинского работника МУП «Городские маршруты» пассажир был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.- Всегда надо быть человечными в отношении людей, которых мы перевозим. Благодаря водителю, который принял оперативное решение, была спасена человеческая жизнь. Сергей Серафимович, уверен, что на вас будут равняться и остальные водители, - отметил председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачев.- Человеку стало плохо во время движения, пришлось принять срочные меры для доставки человека в гараж к нашему медицинскому работнику, где ему оказали срочную помощь до приезда бригады скорой помощи. Времени думать не было, просто ты знаешь, что нужно было делать. Приятно получить награду. Я очень рад, что и пассажиры помогли, когда потребовалась помощь, спасибо всем вам, - сказал, в свою очередь Сергей Белых.Фото: мэрия Улан-Удэ