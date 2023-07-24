На фасаде новой школы в Улан-Удэ нарисуют огромную картину

Фасады трех школ в Бурятии украсят изображениями (муралами). Это школа №108 в 102-м мкрн. Улан-Удэ, а также две школы в Иволгинском районе – в Поселье и Иволгинске. Все они построены при поддержке дочерней компании ВЭБ.РФ.Роспись школьных фасадов – совместный проект Центра креативных индустрий «Хэб-Хаб», госкорпорации ВЭБ.РФ и муниципальных властей.«Изображения нанесут на стены местные художники, специально отобранные для участия в проекте. Работа творческой лаборатории «Хэб-Хаб-Лаб» началась 18 июля. Она продлится весь август и завершится к торжественному открытию школ 1 сентября. Кроме фасадов художники вместе с детьми и их родителями, учителями и представителями различных неформальных сообществ города со старта учебного года также начнут разрисовывать стены внутри школ. В последующем ученики смогут не только гордиться результатом своего труда, но и будут бережнее относиться к стенам родной школы», - говорят организаторы.Другой интересный проект, который реализует «Хэб-Хаб» вместе с ВЭБ.РФ и государственной транспортной лизинговой компанией – это аудиогид по Улан-Удэ в автобусах «Волгабас», появившихся в городе в 2022-2023 годах.Лаборатория «Хэб-Хаб-Лаб» уже начала сбор личных историй улан-удэнцев, чтобы перевести их в формат аудиогида по городу.«Среди «голосов» аудиогида будут известные улан-удэнцы - скульпторы, художники, общественные и политические деятели и т. д. Эти истории будут запущены в автобусах и станут доступны для прослушивания каждому желающему», - заверяют организаторы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии