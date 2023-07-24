Общество 24.07.2023 в 16:03

На фасаде новой школы в Улан-Удэ нарисуют огромную картину

В Иволгинском районе школы тоже разрисуют
A- A+
Текст: Петр Санжиев
На фасаде новой школы в Улан-Удэ нарисуют огромную картину
Фасады трех школ в Бурятии украсят изображениями (муралами). Это школа №108 в 102-м мкрн. Улан-Удэ, а также две школы в Иволгинском районе – в Поселье и Иволгинске. Все они построены при поддержке дочерней компании ВЭБ.РФ.

Роспись школьных фасадов – совместный проект Центра креативных индустрий «Хэб-Хаб», госкорпорации ВЭБ.РФ и муниципальных властей.

«Изображения нанесут на стены местные художники, специально отобранные для участия в проекте. Работа творческой лаборатории «Хэб-Хаб-Лаб» началась 18 июля. Она продлится весь август и завершится к торжественному открытию школ 1 сентября. Кроме фасадов художники вместе с детьми и их родителями, учителями и представителями различных неформальных сообществ города со старта учебного года также начнут разрисовывать стены внутри школ. В последующем ученики смогут не только гордиться результатом своего труда, но и будут бережнее относиться к стенам родной школы», - говорят организаторы.

Другой интересный проект, который реализует «Хэб-Хаб» вместе с ВЭБ.РФ и государственной транспортной лизинговой компанией – это аудиогид по Улан-Удэ в автобусах «Волгабас», появившихся в городе в 2022-2023 годах.

Лаборатория «Хэб-Хаб-Лаб» уже начала сбор личных историй улан-удэнцев, чтобы перевести их в формат аудиогида по городу.

«Среди «голосов» аудиогида будут известные улан-удэнцы - скульпторы, художники, общественные и политические деятели и т. д. Эти истории будут запущены в автобусах и станут доступны для прослушивания каждому желающему», - заверяют организаторы.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
школа

Все новости

Погибшие в страшном ДТП в Бурятии бабушка и девочка вылетели из автомобиля
24.07.2023 в 16:17
На фасаде новой школы в Улан-Удэ нарисуют огромную картину
24.07.2023 в 16:03
В Бурятии водитель опрокинул грузовик из-за лошадей
24.07.2023 в 15:53
Россиянам полюбилась работа в Монголии
24.07.2023 в 15:37
В Улан-Удэ завершилась реставрация пруда «Лотос» в парке «Юбилейный»
24.07.2023 в 15:29
В Бурятии выросло количество самозанятых
24.07.2023 в 15:21
В Бурятии многодетный отец стал фигурантом уголовного дела
24.07.2023 в 15:11
Волонтеры Улан-Удэ: Заявки от земляков-бойцов спецоперации изменились
24.07.2023 в 15:01
В Улан-Удэ пьяная горожанка устроила дебош в трамвае
24.07.2023 в 14:26
В Бурятии любительница выпить за рулем лишилась «шестерки»
24.07.2023 в 14:20
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
Россиянам полюбилась работа в Монголии
Граждане России заняли третье место по числу работающих в стране иностранцев
24.07.2023 в 15:37
В Улан-Удэ завершилась реставрация пруда «Лотос» в парке «Юбилейный»
По ночам он будет подсвечиваться
24.07.2023 в 15:29
Волонтеры Улан-Удэ: Заявки от земляков-бойцов спецоперации изменились
Одежду и продукты заказывают все меньше, зато растет число заявок технического плана
24.07.2023 в 15:01
Жару до +35 обещают в конце недели в Бурятии
В первой половине недели возможны дожди и град
24.07.2023 в 13:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru