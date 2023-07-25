Восстановить движение на улице Ключевская в Улан-Удэ обещают к началу августа

В Улан-Удэ все работы по благоустройству разрытой ранее из-за аварии на коллекторе улицы Ключевская планируется завершить в ближайшее время. К началу августа движение автотранспорта в сторону 20-го квартала будет полностью восстановлено, заверили в МУП «Водоканал».Сегодня специалисты «Водоканала» совместно с подрядной организацией приступили к восстановлению дорожного покрытия. Сейчас на объекте укладывают щебень для повышения плотности дорожного полотна. Его укладывают в два слоя - сначала насыпается щебень крупной фракции, а затем мелкой - для минимизации пустот. Каждый слой основания выравнивается грейдером и тщательно утрамбовывается.Общая площадь асфальтирования составит порядка 1300 кв метров.«Все прошедшие выходные на аварийном участке проводились работы по уплотнению дорожного полотна, что является важным условием при восстановлении благоустройства. Из-за слишком большой глубины залегания трубопровода и площадью котлована, трамбовка грунта проводилась специальным виброукладчиком. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать образования провалов из-за просадки. Всего за этот период было утрамбовано около 10 тысяч кубометров грунта - это порядка 650 КАМАЗов», - рассказали на предприятии.Фото: мэрия Улан-Удэ