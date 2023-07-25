Общество 25.07.2023 в 14:09

Восстановить движение на улице Ключевская в Улан-Удэ обещают к началу августа

Сейчас улицу готовят к асфальтированию
A- A+
Текст: Константин Воронов
Восстановить движение на улице Ключевская в Улан-Удэ обещают к началу августа
В Улан-Удэ все работы по благоустройству разрытой ранее из-за аварии на коллекторе улицы Ключевская планируется завершить в ближайшее время. К началу августа движение автотранспорта в сторону 20-го квартала будет полностью восстановлено, заверили в МУП «Водоканал».

Сегодня специалисты «Водоканала» совместно с подрядной организацией приступили к восстановлению дорожного покрытия. Сейчас на объекте укладывают щебень для повышения плотности дорожного полотна. Его укладывают в два слоя - сначала насыпается щебень крупной фракции, а затем мелкой - для минимизации пустот. Каждый слой основания выравнивается грейдером и тщательно утрамбовывается.

Общая площадь асфальтирования составит порядка 1300 кв метров.

«Все прошедшие выходные на аварийном участке проводились работы по уплотнению дорожного полотна, что является важным условием при восстановлении благоустройства. Из-за слишком большой глубины залегания трубопровода и площадью котлована, трамбовка грунта проводилась специальным виброукладчиком. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать образования провалов из-за просадки. Всего за этот период было утрамбовано около 10 тысяч кубометров грунта - это порядка 650 КАМАЗов», - рассказали на предприятии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
движение ремонт

Все новости

В Улан-Удэ подросток угнал с автомойки машину клиента
25.07.2023 в 14:50
В Бурятии насчитали 450 пострадавших от града сельчан
25.07.2023 в 14:28
Восстановить движение на улице Ключевская в Улан-Удэ обещают к началу августа
25.07.2023 в 14:09
В главном буддийском храме Бурятии ремонтируют университет
25.07.2023 в 13:59
В Улан-Удэ на ближайшие два дня прогнозируют дожди
25.07.2023 в 13:34
Локомотивовагоноремонтный завод в Улан-Удэ получит дополнительные заказы
25.07.2023 в 13:22
Житель Северобайкальска сломал сожительнице ребра, разбил сотовый, а после украл ее паспорт
25.07.2023 в 12:53
В Улан-Удэ вооруженные пистолетом пьяные парни пытались обворовать СТО
25.07.2023 в 12:46
Три города и три села в Бурятии станут заметно лучше
25.07.2023 в 12:33
В Бурятию прибыл Михаил Мишустин
25.07.2023 в 11:49
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июля

Читайте также
В Бурятии насчитали 450 пострадавших от града сельчан
Всем им выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей
25.07.2023 в 14:28
В главном буддийском храме Бурятии ремонтируют университет
Средства на ремонт здания выделил республиканский бюджет
25.07.2023 в 13:59
В Улан-Удэ на ближайшие два дня прогнозируют дожди
Несмотря на осадки, погода будет теплой
25.07.2023 в 13:34
Житель Северобайкальска сломал сожительнице ребра, разбил сотовый, а после украл ее паспорт
Молодой человек очень не хотел, чтобы она уезжала от него, но теперь он имеет все шансы уехать от нее
25.07.2023 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru