Общество 26.07.2023 в 10:39

В Бурятии строят мост из лиственницы

Он прослужит 50 лет, утверждают в республиканском Минтрансе
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии строят мост из лиственницы
В Бурятии мост через реку Аргада на автодороге Барагхан-Харгана в Курумканском районе стоят из лиственницы. Как сообщили в Минтрансе, проект специально предусматривает именно этот вид дерева из-за его прочности и долговечности.

«Мост из лиственницы при надлежащем содержании может прослужить более полувека. Этот материал не гниет, не подвергается воздействию бактерий и грибков, имеет высокую прочность, не склонен к разбуханию и деформации. В настоящее время подрядчик возводит пролеты, затем приступит к устройству водоотвода, укреплению основания и поверхности конусов моста. Мост протяженностью 97 метров планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Стоимость объекта – более 26 млн рублей», - рассказали в министерстве.

Работы по капитальному ремонту моста через реку Аргада стартовали этой весной. Проектом также предусмотрен капитальный ремонт подходов, земполотна и устройство деревянного лестничного схода.


«На этой неделе состоялся очередной выезд представителей администрации совместно со службой строительного контроля. Работы на объекте идут по графику, в период подъема уровня воды в реке Аргада работы приостанавливались, но на данный момент подрядчик нарастил хороший темп», - отметил первый замруководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.

Необходимость капремонта моста возникла в связи с его предаварийным состоянием. Между тем мост имеет очень важное значение для жителей улуса Харгана, именно он связывает село с «большой землей» - региональной дорогой Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан. Жители села Барагхан по нему ездят к сенокосным участкам и фермерским хозяйствам.

Фото: Минтранс Бурятии
Теги
мост

Все новости

Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды
26.07.2023 в 10:59
В Улан-Удэ художники пытаются изменить у горожан восприятие «старого города»
26.07.2023 в 10:48
В Бурятии строят мост из лиственницы
26.07.2023 в 10:39
В Улан-Удэ ночью горел автомобиль
26.07.2023 в 10:12
В Бурятии назначен новый прокурор Прибайкальского района
26.07.2023 в 09:53
Жителя Улан-Удэ осудили за убийство и изнасилование 16-летней давности
26.07.2023 в 09:39
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
26.07.2023 в 09:14
Ноу- хау для больных
26.07.2023 в 09:00
Перевод денег мошенникам
26.07.2023 в 09:00
В Улан-Удэ взбунтовались жители «Стеколки»
26.07.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды
Под отключение попадет почти весь Железнодорожный район
26.07.2023 в 10:59
В Улан-Удэ художники пытаются изменить у горожан восприятие «старого города»
Необычный проект реализуется на площади Революции
26.07.2023 в 10:48
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
На противоположной стороне улицы организуют двухстороннее движение
26.07.2023 в 09:14
Ноу- хау для больных
В Улан-Удэ пациентов инфекционной больницы накормили кашей с насекомыми
26.07.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru