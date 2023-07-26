В Бурятии строят мост из лиственницы

Работы по капитальному ремонту моста через реку Аргада стартовали этой весной. Проектом также предусмотрен капитальный ремонт подходов, земполотна и устройство деревянного лестничного схода.





В Бурятии мост через реку Аргада на автодороге Барагхан-Харгана в Курумканском районе стоят из лиственницы. Как сообщили в Минтрансе, проект специально предусматривает именно этот вид дерева из-за его прочности и долговечности.«Мост из лиственницы при надлежащем содержании может прослужить более полувека. Этот материал не гниет, не подвергается воздействию бактерий и грибков, имеет высокую прочность, не склонен к разбуханию и деформации. В настоящее время подрядчик возводит пролеты, затем приступит к устройству водоотвода, укреплению основания и поверхности конусов моста. Мост протяженностью 97 метров планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Стоимость объекта – более 26 млн рублей», - рассказали в министерстве.«На этой неделе состоялся очередной выезд представителей администрации совместно со службой строительного контроля. Работы на объекте идут по графику, в период подъема уровня воды в реке Аргада работы приостанавливались, но на данный момент подрядчик нарастил хороший темп», - отметил первый замруководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.Необходимость капремонта моста возникла в связи с его предаварийным состоянием. Между тем мост имеет очень важное значение для жителей улуса Харгана, именно он связывает село с «большой землей» - региональной дорогой Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан. Жители села Барагхан по нему ездят к сенокосным участкам и фермерским хозяйствам.Фото: Минтранс Бурятии