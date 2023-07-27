Общество 27.07.2023 в 15:51

Читинские таможенники задержали на границе исчезающие виды растений

Гражданин КНР не представил разрешение на их вывоз из России
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Текст: Номер один
Читинские таможенники задержали на границе исчезающие виды растений
Объекты флоры, предположительно относящиеся к исчезающим видам, обнаружили  читинские таможенники у гражданина КНР в пункте пропуска МАПП Забайкальск. Мужчина не представил разрешение на их вывоз из России.

Растения таможенники обнаружили при контроле багажа пассажиров рейсового автобуса, выезжающего в Китай. В сумке у гражданина КНР находились сушеные стебли, цветы и корни предположительно красоднева, купены лекарственной, шиповника, одуванчика и пиона общим весом 2,6 кг.

Обнаруженные у гражданина Китая сушеные растения могут быть занесены в Красную книгу, а также относиться к объектам СИТЕС, перемещение  которых осуществляется при наличии разрешительных документов Росприроднадзора.

Мужчина должен был задекларировать указанные товары и представить сотрудникам таможенного поста разрешительные документы (разрешение СИТЕС, заключение Росприроднадзора), однако он этого не сделал.

Товар изъят и направлен на экспертизу, проводится расследование.

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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