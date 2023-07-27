Читинские таможенники задержали на границе исчезающие виды растений

Объекты флоры, предположительно относящиеся к исчезающим видам, обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР в пункте пропуска МАПП Забайкальск. Мужчина не представил разрешение на их вывоз из России.Растения таможенники обнаружили при контроле багажа пассажиров рейсового автобуса, выезжающего в Китай. В сумке у гражданина КНР находились сушеные стебли, цветы и корни предположительно красоднева, купены лекарственной, шиповника, одуванчика и пиона общим весом 2,6 кг.Обнаруженные у гражданина Китая сушеные растения могут быть занесены в Красную книгу, а также относиться к объектам СИТЕС, перемещение которых осуществляется при наличии разрешительных документов Росприроднадзора.Мужчина должен был задекларировать указанные товары и представить сотрудникам таможенного поста разрешительные документы (разрешение СИТЕС, заключение Росприроднадзора), однако он этого не сделал.Товар изъят и направлен на экспертизу, проводится расследование.Фото: dvtu.customs.gov.ru