Общество 29.07.2023 в 08:00

«Киндер-сюрприз» для бизнеса

В Улан-Удэ провалилась попытка взыскать 300 тыс. рублей с детского сада
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Текст: Дмитрий Родионов
«Киндер-сюрприз» для бизнеса
В Бурятии большое количество неправомерных исков к бурятским предпринимателям приводит к перегрузке судебных органов и тормозит рассмотрение других дел. Не случайно суды в республике начали отказывать иногородним любителям легких денег, которые мониторят пространства Интернета и своими материальными исками пытаются доказать факты незаконного владения товарными знаками бурятскими предпринимателями.

Тем самым эти многочисленные истцы наносят материальный ущерб компаниям и отдельным лицам, ранее вложившим значительные усилия и ресурсы в разработку и защиту своих продуктов. Именно поэтому так важны немногочисленные успешные судебные дела по защите интеллектуальной собственности, которые выигрываются в Бурятии.

Арбитражный суд Бурятия  отказал в иске индивидуальному предпринимателю из Санкт-Петербурга Алине Андреевой  к частному  детсаду «Киндер Плюс» из Улан-Удэ. Истец пыталась взыскать 300 000 рублей с детсада и убрать вывеску, которая имела признаки, «сходные до степени смешения с товарным знаком», который ранее зарегистрировала  она.

Как установил суд, предприниматель Андреева зарегистрировала товарный знака «Киндер» в 2021 году,  получив приоритет его использования до 2030 года. Как указала истец, товарный знак используется при осуществлении хозяйственной деятельности в виде оказания услуг частным питерским детским садом Kinder, начиная с 2012 года, неким питерским предпринимателем Семаковой. В  2019 году предприниматель Семакова  переоформила детсад на Андрееву и истец фактически продолжила ее деятельность.  Как указал истец, в ходе анализа рынка предпринимателем Андреевой ЧДОУ «Киндер Плюс» из Улан-Удэ якобы незаконно использует обозначение «Киндер».

Тем самым, полагал истец, якобы нарушены принадлежащие истцу исключительные права на вышеуказанное средство индивидуализации.

В свою очередь, улан-удэнский детсад не признал схожести обозначения и отказал  в удовлетворении требований в претензионном письме (действительно, сами буквы и их оттенки заметно отличались друг от друга).

Между тем на суде руководство улан-удэнского детсада сообщило, что  название «Киндер-Плюс» появилось и сам детский сад начал работать под одноименной вывеской задолго до питерского учреждения. Так, в газете «Номер один» еще в марте 2008 вышла первая публикация о начале работы «Киндер-плюс» с указанием месторасположения детсада.

Далее, как установил суд, логотип «Киндер-Плюс» разработан по заказу ЧДОУ «Киндер Плюс» ООО «Полигран». И тоже задолго до оформления питерским детсадом права на название «Киндер-Плюс». Более того, суду были представлены и другие многочисленные документы, свидетельствующие о том, что детсад давно вел свою деятельность под данной вывеской.

«Таким образом, право ответчика на использование буквосочетания «Киндер» в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему частного детского сада возникло с 2007 года, то есть до даты приоритета товарного знака (30.06.2020)», - отмечается в решении суда.

В суде подчеркнули, что «исходят из принципа «старшинства средств индивидуализации».

Как установил суд, имеет значение именно дата подачи заявки на товарный знак, поэтому использование обозначения, входящего в состав этого товарного знака, с 2012 года на вывеске при открытии студии и иные аналогичные факты, на которые ссылался истец с целью доказать более раннее применение буквосочетания «Киндер», судом отклоняются как не имеющие значения для правильного разрешения настоящего спора.

- Главная сложность заключалась в том, чтобы доказать приоритет над названием в ходе ежегодной деятельности, начиная с 2007 года, не пропуская ни одного года, и «Киндер-Плюс» повезло, что он был активным рекламодателем и смог доказать факт ежегодного размещения в СМИ рекламы, а также официальных награждений за достижения, свидетельствующие об активной коммерческой деятельности, - сообщила улан-удэнский юрист Светлана Тоневицкая. - Таким образом, удалось доказать, что коммерческое обозначение «Киндер» используется в предпринимательской деятельности ответчика с 2007 года.

Добавим, предприятиям в республике может потребоваться  значительное время, деньги и усилия для защиты своих прав при массовой подаче неправомерных исков по защите интеллектуальной собственности. Любителей делать «чес» по всей стране всегда будет хватать.

Решение не вступило с законную силу и может быть обжаловано.

Фото: «Номер один»
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суд детский сад

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