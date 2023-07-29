Общество 29.07.2023 в 10:26

В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева

Он собрал на ковре более 130 «вольников» из трех стран
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В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
В Улан-Удэ в 31-й раз проходит международный турнир по вольной борьбе на призы чемпиона мира, Европы, Азии и СССР, заслуженного мастера спорта СССР Бориса Будаева. В этом году турнир собрал более 130 спортсменов из Монголии, Южной Кореи и 10 регионов России, сообщили в правительстве Бурятии.

«Борис Дугданович – наша гордость, наша легенда - первый и пока единственный чемпион мира в Бурятии. Хочу пожелать всем участникам, спортсменам быть настойчивыми, быть заряженными на победу. Борьба – это спорт, объединяющий сопереживающих и целеустремленных людей. Мы все болеем за победу», - сказал на церемонии открытия состязаний глава Бурятии Алексей Цыденов.

Турнир в разные годы открывал звезд вольной борьбы и по праву считается одним из самых престижных в стране.

«Я хочу от души поблагодарить всех участников, которые сегодня прибыли на турнир. Уверен, что эти соревнования дают толчок развитию вольной борьбы в Сибири, России. За тридцать лет его истории в этих соревнованиях участвовали знаменитые борцы Бувайсар Сайтиев, Заур Ботаев и, конечно, наши именитые земляки, которые берут международные пьедесталы: Дугар Жамсуев, Максим Молонов, Александр Богомоев, Евгений Жербаев», - отметил чемпион мира, Европы, Азии и СССР, заслуженный мастер спорта СССР Борис Будаев.

«Когда я только перешел в юниоры, одним из первых турниров был именно турнир Бориса Будаева. Это был 2012 год, я проиграл в схватке за третье место тогда, а в 2014 году стал чемпионом турнира. Борис Дугданович – для нас пример и, конечно, каждый из нас стремится к его результатам», - поделился бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион и призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса Евгений Жербаев.

Соревнования являются важным этапом в подготовке первенству России.

«Турнир проводится в середине лета и помогает поддержать форму юниоров, укрепить их. Через месяц состоится первенство России, и к нему мы пойдем готовые, с переосмыслением и исправлением каких-то недочетов, то есть, это генеральная репетиция, очень важная в системе подготовки сборных команд», - отметил вице-президент Федерации вольной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.

«Участие в этом турнире – уже большой шаг. Чтобы проверить свои силы и понять, насколько готов. Уровень вольной борьбы в России очень высокий, один из самых лучших в мире, нужно быть в форме в течение всего сезона», - говорит член сборной команды Кемеровской области, мастер спорта России Константин Пшеничников.

Фото: egov-buryatia.ru

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