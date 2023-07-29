Первая пятерка республиканского списка КПРФ на выборах сократится до четверки?

Избирком Бурятии проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос об исключении из списка кандидатов КПРФ в Народный Хурал Татьяны Басловой. Об этом сообщил информированный источник в избирательной комиссии.Женщина входила в первую пятерку республиканского списка КПРФ. Однако, как утверждают сейчас люди, которые знакомы с ситуацией, к Басловой, являющейся предпринимателем, возникли вопросы у правоохранительных органов. Не желая скандалов, предвыборный штаб КПРФ просто не донес полный комплект документов соратницы в избирком.Ее отсутствие в списках вряд ли будет заметным, так как имя Татьяны Басловой в общественном пространстве до сей поры не появлялось. КПРФ сократит список «первых» лиц своей кампании до четырех человек, где в основном знакомые все лица.Ну, а то, что на самом старте агитационной кампании у КПРФ случился сбой, коммунисты своим сторонникам как-то объяснят. Лишь бы вокруг Татьяны Басловой не закрутился какой-нибудь скандал посерьезнее.Из сети можно узнать только, что она из Селегинского района, руководит ООО «Кормимир», которое зарегистрировано в Улан-Удэ. Профильные виды деятельности: переработка и консервирование мяса; разведение сельскохозяйственной птицы; деятельность инкубаторов для птицеводства и другие аграрные направления. Правда, предприятие сдает «нулевую» отчетность, а трудится в нем один человек – сама владелица и директор.Фото: pixabay.com