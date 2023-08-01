Общество 01.08.2023 в 12:22

Глава Бурятии посетил пострадавший от стихии улус

Его жители попросили Алексея Цыденова помочь с заготовкой корма для скота
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии посетил пострадавший от стихии улус
31 июля в ходе рабочей поездки в Джидинский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил улус Алцак, пострадавший от стихии 20 июля. Сейчас здесь восстанавливают дороги, жителям пострадавших домов выделена материальная помощь.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, глава Бурятии на месте пообщался с местными жителями. Они рассказали, что основной проблемой сейчас является потеря из-за стихии сельхозугодий. Жители улуса Алцак живут в основном за счет личных подсобных хозяйств, держат крупнорогатый и мелкорогатый скот, поэтому самой главной просьбой была помощь в заготовке корма на зиму.

- Мы обратились к вам, Алексей Самбуевич за помощью, ведь покосы наши все затоплены. А вывозить откуда-то - это большие транспортные расходы. В каждой семье минимум по 10 голов есть, а в некоторых 40-50. Забить весь скот резона нет, - рассказала директор школы, жительница села Алцак Светлана Ринчинова.

Алексей Цыденов отметил, что этот вопрос стоит на контроле.

«Сейчас переговорили с главой района. Участки для заготовки корма для скота подберут. С доставкой также, конечно, поможем», - подчеркнул глава Бурятии.

Напомним, 20 июля в улусе Алцак прошли обильные дожди с градом. После на населенный пункт обрушилась вода с гор. В результате была нарушена транспортная инфраструктура, нанесён ущерб 43-м приусадебным участкам жилых домов. На оказание первоочередной материальной помощи жителям из бюджета выделили 1,3 млн рублей (по 10 тыс. рублей на человека).

Также после осмотра сельского Дома культуры, кровля которого пострадала от града, принято решение о выделении дополнительных средств на ее ремонт.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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