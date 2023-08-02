В Забайкалье вернулись реликтовые чайки

После почти десятилетнего перерыва реликтовая чайка вновь стала гнездиться на Торейских озерах, расположенных на территории Даурского заповедника в Забайкалье. Это единственное место в России, где краснокнижная птица предпочитает высиживать и воспитывать птенцов, сообщает минприроды России.Потомство обнаружено на одном из островов озера Барун Торей. Колония в 40 птиц воспитывает 33 птенцов. По словам специалистов, Даурского заповедника - это хороший показатель, учитывая, что много лет чайки не гнездились вообще. Причиной этому считается засуха. А с наступлением влажного климатического периода наблюдается возрождение птичьих базаров.В мире только шесть мест гнездования реликтовой чайки: четыре в Китае и по одному в Казахстане и в России. Самая большая численность чайки в России регистрировалась в 1990 году – тогда количество пернатых составило 1 215 пар. К концу влажного периода снижалась и численность колонии. К примеру, в 2007 году насчитывалось всего 130 взрослых особей и 103 птенца.Всего в мире насчитывается около 12 тысяч особей реликтовой чайки.Фото: mnr.gov.ru/Алексей Черепицын