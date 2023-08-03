Подрядчик задерживает поставку оборудования в новые школы Бурятии

Компания «ПроШкола» задерживает поставку оборудования и мебели в новые школы, строящиеся в Бурятии. Об этом заявил зампред правительства РБ Евгений Луковников во время своего рабочего визита на строящиеся объекты.До открытия четырех школ, которые строятся в рамках концессионного соглашения между ООО «ПроШколой» и Республикой Бурятия, осталось меньше месяца. Это образовательные учреждения в селах Сотниково, Нижняя Иволга, Поселье и в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. Строительная готовность объектов на сегодня составляет почти 100%, однако не укомплектованность учреждений может стать причиной задержки их ввода в эксплуатацию.«Мы посмотрели объекты, стройка действительно практически завершилась, остались мелкие нюансы и клининговая часть. Основной вопрос, который нас волнует – концессионер не успевает поставить мебель и оборудование. По словам представителей «РосКапСтрой», оборудование закуплено и сейчас находится частично в Москве, часть в других регионах России. На транспортную логистику понадобится приблизительно недели две-три, плюс установка. Поэтому есть риск не успеть ввести объекты в эксплуатацию до начала учебного года. Вопрос сложный, мы его сейчас решаем», - заявил Евгений Луковников.Зампред дал поручение подрядным организациям проработать вопрос поставки мебели от региональных производителей.«Подрядчикам необходимо проработать самим поставку мебели и оборудования от регионального производителя, у нас есть наработки и договоренности. Таким образом мы сможем частично укомплектовать все четыре школы и открыть двери 1 сентября», - добавил Евгений Луковников.Напомним, ООО «ПроШкола» — дочерняя структура ВЭБ.РФ, утвержденная правительством России как концессионер, местные власти могут без конкурса заключать соглашения по созданию новых школ в рамках госпрограммы «Развитие образования». В рамках соглашения, заключенного между Бурятией и ООО «ПроШкола», закупкой оборудования и мебели для школ, строящихся в рамках договоренностей, занимается концессионер.Фото: Минстрой Бурятии