Бурятия останется без элитных «праворулек»

После введения Японией новых санкций против РФ японские гибриды, электроавтомобили и машины с объемом двигателя более 1,9 литра попали под запрет ввоза в нашу страну. Эта тяжелейшая для Бурятии новость тут же вызвала всплеск спекулятивных сделок - «праворульки» на прошлой неделе в Улан-Удэ подорожали на 100 - 300 тыс. рублей за единицу. Официально японский запрет ввоза машин стартует с 9 августа и наверняка изменит существующие маршруты ввоза японских моделей.Авторынок на улице Приречной сегодня напоминает пустырь: ряды японских автомобилей без пробега зияют пустотой. Ходовых машин, тех же популярных гибридов Toyota Prius, на рынке практически нет, за исключением тех, на которые задран ценник до небес. Так, десятилетние автомобили данной модели с двигателем 1,5 литра сегодня продаются от 1,4 млн рублей. Напомним, что еще до введения первых антироссийских санкций (из-за Крыма в 2014 году) за эти деньги можно было купить в автосалоне два новых автомобиля Toyota Corolla с сопоставимым по мощности двигателем. Эти цифры подчеркивают масштабы обесценения российского рубля за последние годы в связи с продолжающимся экономическим кризисом.- Только за последнюю неделю июля гибриды и машины мощностью свыше 1,9 литра на рынке подорожали на 100 - 300 тыс. рублей, люди пользуются ситуацией в связи с предстоящим запретом, - рассказал Виталий, торговец автомобилями с авторынка на Приречной. - Однако большая часть продавцов вообще сняла машины с реализации. Потому что боятся прогадать с ценой.Пожалуй, впервые в истории авторынка прозвучало слово «дефицит». Дефицит «беспробежных» автомобилей-гибридов, электромобилей, кроссоверов и внедорожников.Между тем на авторынке не особо драматизируют ситуацию. Они рассматривают эти проблемы как временные. Торговцы намерены искать пути обхода санкций.- Наши уже съездили в Улан-Батор и разработали схему поставок машин через эту страну, - продолжает Виталий. - Если машина идет через Монголию транзитом, то пошлина не платится.По его словам, на улан-удэнском рынке уже наблюдается спрос на людей со знанием монгольского языка.По словам эксперта, стоимость автомобиля, ввезенного через Монголию, после проведения всех таможенных процедур для покупателя из Бурятии будет дешевле, чем через Владивосток, поскольку транспортное плечо гораздо короче.В свою очередь, по словам местного депутата Александра Фарфутдинова, смена логистических маршрутов даст мощнейший импульс для развития приграничной Кяхты. Поскольку туда поедут перегонщики со всей России из-за ограничений ввоза через традиционные европейские пути поставок автомобилей.- Кяхта имеет давние торговые традиции, и сегодня, если автомобильные потоки действительно пойдут не через Владивосток, а через МАПП «Кяхта - Алтан-Булак», это приведет к развитию соответствующей обслуживающей инфраструктуры: гостиниц, автосервисных пунктов, магазинов, складов.По его словам, подобные проекты в Кяхте существовали и раньше, но их реализация завершалась ничем. В этот раз, если ввоз японских «праворулек» через Кяхту многократно увеличится, то это приведет к увеличению занятости у нас. В то же время депутат выразил опасение, что существующая инфраструктура справится с наплывом перегонщиков и автовозов.- Уже сегодня на автопереходе наблюдаются трех-четырехчасовые очереди, а что будет, когда потоки автомобилистов увеличатся. Необходимо ускорить прохождение пограничных и таможенных процедур, иначе мы не получим необходимого эффекта от перенаправления транспортных потоков с Приморья на Кяхту, - убежден депутат.Улан-удэнские экономисты также полагают, что Бурятия сможет получить выгоду от смены торговых маршрутов. Если региону удастся быстро перестроить логистику и обновить инфраструктуру.- Монголия стабильно входит в число дружественных нам стран, и мы сможем в какой-то степени компенсировать нехватку качественных японских автомобилей на нашем рынке и расширить ассортимент, но насколько это продлится в перспективе, пока непонятно, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.По его словам, несмотря на то, что японские санкции не повлияют на импорт ходовых бюджетных автомобилей с небольшим объемом двигателя (менее 1,9 литра), на которые, кстати, приходится большая часть закупок, подорожают и они. Поскольку вырастет спрос, а рубль будет и дальше находиться под давлением.Именно поэтому, по прогнозу экономиста, новый канал поставок по параллельному импорту не остановит рост цен. Тем более что ввозная пошлина, исчисляемся в евро, за последнее время выросла почти на 30% и пока нет оснований полагать, что наступит стабилизация валютного рынка.Таким образом, вложения в подержанные японские автомобили на данном этапе дают довольно большие возможности как для спекулянтов, так и для обычных граждан, решивших приобрести автомобиль.Если раньше считалось, что движимое имущество не является полноценным вложением, поскольку цена нового автомобиля, едва он выехал за ворота автоцентра, существенно падала, то теперь бывшие в употреблении авто многократно выросли в цене. Причем спекуляция автомобилями практически не облагается 13%-ным налогом на доходы физических лиц. В отличие от рынка недвижимости.Добавим, что за первое полугодие 2023 года из Японии в Россию ввезли на 32,8% больше автомобилей, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на подсчеты японского минфина. По оценке ведомства, на транспортные средства различных категорий приходится более 60% всех поставок из Японии в нашу страну.При этом наблюдатели отмечают просто сумасшедший рост импорта праворульных автомобилей в Дальневосточном и Сибирском регионах, который происходит в последнее время. Что видно по огромным караванам «праворулек», следующих в западном направлении. До 9 августа поставщики успевают пригнать ходовые модели, поток которых может «обнулиться» в ближайшие дни.Фото: «Номер один»