Общество 04.08.2023 в 09:47

Монголия и США подпишут соглашение о прямом воздушном сообщении

Прямые авиарейсы между двумя странами будут запущены со второго квартала 2024 года
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Монголия и США подпишут соглашение о прямом воздушном сообщении
В Белом доме 2 августа глава монгольского правительства Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел официальные переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Перед началом переговоров на уровне правительств двух стран было сделано заявление о текущем состоянии стратегического партнерства между Монголией и США, а также приоритетах отношений и сотрудничества, сообщает МОНЦАМЭ.

В заявлении стороны подчеркнули укрепление стратегического партнерства между Монголией и США, расширение сотрудничества в сферах политики, обороны, экономики, образования и гуманитарной деятельности, а также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в области космической науки, цифрового развития, полезных ископаемых, транспорта, логистики и изменения климата.

Также стороны заявили, что Монголия и США подпишут соглашение о воздушном сообщении. Тем самым прямые авиарейсы между двумя странами будут запущены со второго квартала 2024 года.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил заинтересованность Монголии в изучении возможностей сотрудничества с Соединенными Штатами в области космической науки, зеленого развития, важнейших полезных ископаемых, реализации совместных проектов и программ, борьбы с коррупцией, повышения квалификации специалистов в сфере цифрового развития и высоких технологий, и подготовки учителей английского языка.

В свою очередь вице-президент Камала Харрис подчеркнула, что Соединенные Штаты придают большое значение развитию отношений и сотрудничества с Монголией на основе общих ценностей, таких как демократия, рыночная экономика, права и свободы человека. В этом контексте она выразила желание обогатить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами новым содержанием и углубить сотрудничество в будущем.

В ходе визита премьер-министра Монголии в США будут утверждены новые направления сотрудничества в «Дорожной карте стратегического партнерства с третьими соседями по экономическому сотрудничеству между правительством Монголии и правительством Соединенных Штатов Америки». Также будет подписано соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, меморандум о взаимопонимании между Министерством дорожно-транспортного развития Монголии и Министерством транспорта США о сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере транспорта, меморандум о взаимопонимании между Управлением интеллектуальной собственности Монголии и Ведомством по патентам и товарным знакам США.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай находится с официальным визитом в США по приглашению вице-президента страны Камалы Харрис.

Фото: montsame.mn

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Монголия США связи авиасообщение

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