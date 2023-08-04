Жительница Бурятии умерла, не дождавшись сына с СВО

Трагическая история произошла на днях в Бичурском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо. 24/7», в ходе спецоперации 22 июля погиб житель района Алексей Даренских. А 31 июля, не дождавшись сына, скончалась его мама Валентина Спиридоновна. Мать и сына похоронят вместе в поселке Сахарный Завод, дата и время похорон еще уточняются.Как сообщили в чате, Алексей Даренских родился 10 октября 1978 года в Новосибирской области. По семейным обстоятельствам семья переехала в Бичуру. Начальную школу Алексей закончил в поселке Сахарный завод. Продолжил учёбу в БСШ 1. После окончил Малокуналейское СПТУ по специальности сварщик.Отслужив в армии, Алексей остался в Москве, там создал семью, но потом вернулся домой в родную Бичуру. В сентябре 2022 года он добровольцем ушёл на СВО.