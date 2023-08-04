В Бурятии «свалка-путешественница» снова оказалась в центре скандала

Злосчастная гора отходов на территории национального парка «Тункинский» попала в очередной скандал. В мае нацпарк заключил контракт с подрядчиком, который вызвался вывезти огромное количество мусора на полигон за 125 млн рублей. 1 августа в соцсети попало видео, на котором общественники застали работников организации за сбросом мусора на муниципальной земле, расположенной неподалеку. Можно сказать, гора мусора «живет» насыщенной жизнью: свалку заметили в 2021 году, по этому поводу прошло немало разбирательств в правоохранительных органах, она успела пережить крупный пожар, а затем ее увозили с место на место.Свалку на территории национального парка вблизи села Талое не могут ликвидировать уже третий год. Как сообщал «Номер один», еще в начале 2021 года экоактивисты опубликовали в социальных сетях видеообращение на фоне свалки гигантских масштабов у подножия Саянских гор. Его адресовали как жителям Тункинского района, так и региональным, и федеральным представителям минприроды, в котором просили разобраться с этим безобразным вопросом. По итогу в 2022 году национальный парк «Тункинский» обязали убрать отходы. Нацпарк заключил контракт с подрядчиком ООО «Полигон» на сумму 138 млн рублей. Но уборка чуть не навредила экологии и местным жителям.Сначала отходы со свалки зачем-то решили перевозить не на спецполигон, а в соседнее село Никольск. После этого в дело вмешалась природоохранная прокуратура. Далее свалку спешно перенесли из Никольска на полигон в Гусиноозерске. К слову, местные жители были этим фактом очень недовольны. Затем в декабре 2022 года свалка вовсе загорелась и ее не могли потушить несколько дней.Под конец 2022 года стало известно, что природоохранная прокуратура подтвердила нарушения по уборке этой «свалки-путешественницы». Как сообщали активисты Общероссийского народного фронта, замдиректора нацпарка получил предостережение не принимать и не оплачивать работы при невыполнении условий контракта. В свою очередь, штраф в 45 тыс. рублей получил директор нацпарка. Как обратили внимание общественники, во время аукциона на ликвидацию свалки в нацпарке заказчик работ отдал победу подрядчику, заявка которого подлежала отклонению от торгов.По итогу контракт с ООО «Полигон» расторгли и объявили новые торги. Убрать злополучную свалку вызвалась курганская организация ООО «Новый ресурс». Местных жителей и активистов с самого начала весьма удивил энтузиазм подрядчика - изначальная цена контракта на эти услуги составляла 173 млн рублей, а он вызвался выполнить работы за 125 млн рублей. Эта цена уже на 13 млн дешевле, чем была у предшественника, который не смог справиться с мусором, разбросанным на территории в 22 футбольных поляУвы, судя по ситуации на 1 августа, у сомнений есть все шансы подтвердиться. Вышло так, что в местных телеграм-каналах опубликовали видеоролик. Судя по кадрам, на Тальской свалке находятся лесники нацпарка, активисты и сотрудники ООО «Новый ресурс» на спецтехнике, так представляется один из водителей на видео. Автор видео утверждает, что рабочих поймали на том, что они вывозят мусор, но вовсе не на полигон, а неподалеку от самой свалки, на муниципальную землю площадью всего два гектара.Обнаружен и документально зафиксирован факт ненадлежащего выполнения контракта работниками ООО «Новый ресурс». Проще говоря, расталкивали «гости из Кургана» мусор и перевозили в овраг рядом, тем самым имитируя очистку территории мусорного полигона, - сообщили в группе «Бурятия Онлайн».Ситуацию также прокомментировали «Номер один» в отделении Общероссийского народного фронта. Эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Юлия Сухарева сообщила, что на данный момент между нацпарком «Тункинский» и бывшим подрядчиком продолжаются разбирательства.- Еще на стадии конкурса у нас возник ряд вопросов - мы направляли письмо нацпарку. Например, на первом этапе (с бывшим подрядчиком ООО «Полигон». - Прим. ред.) не был прописан объем мусора. Естественно, здесь подрядчик мог схитрить и вычистить тот периметр, где меньше всего объемов. В принципе, так и получилось - за почти 140 млн они вывезли всего 8 тыс. «кубов», - рассказала Юлия Сухарева.Интересен тот факт, что, в сравнении с предыдущим подрядчиком, который за почти 140 млн рублей вывез только 8 тыс. «кубов» мусора, нынешний подрядчик, согласно контракту, должен вывезти от 60 до 100 тыс. «кубов» только за 125 млн рублей. Как это осуществить, непонятно.- Насколько я понимаю, подрядчик неместный, и, когда они приходили на конкурс, они не понимали логистику нахождения полигонов. Возможно, они не проверили и предположили, что перевезут мусор в Иркутскую область. Но, насколько я знаю, там отказали в принятии отходов из-за отсутствия межрегионального соглашения. Сейчас подрядчик вынужден везти мусор только в Гусиноозерск как на единственный ресурсный полигон, а это очень дорого. Рейс машины выйдет примерно в 130 тыс. рублей. Если просто посчитать расходы, то они уже не справятся. Видимо, когда они приехали, это выяснили. Сейчас, по нашим источникам, у них работает только порядка четырех машин, и, как я понимаю, они пошли по стопам предыдущей организации. По информации, размещенной в соцсетях, мы также направим обращение в природоохранную прокуратуру, чтобы меры предотвращения приняли, чтобы не образовались новые свалки и не было перемещения мусора с места на место, - заключила эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Юлия Сухарева.Эту историю также прокомментировали в национальном парке «Тункинский». В организации сообщили, что, согласно контракту, оплата будет производиться только после оказания услуг в полном объеме. ООО «Новый ресурс» вывозит мусор на полигон Гусиноозерска. Срок окончания контракта до 1 декабря 2023 года.- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту вывоза мусора с участка, очищаемого ООО «Новый ресурс», на участок администрации Тункинского района. После проведения проверки будет принято правовое решение, - сообщили в нацпарке «Тункинский».Фото: скриншот видео