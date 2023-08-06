Повелитель гор

Кроме работы в горах Юрию приходилось сталкиваться с совершенно неожиданными вещами и дальними командировками. Одной из таких стала авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. Это был первый выезд бурятских спасателей на крупное чрезвычайное происшествие.

Тункинский район Бурятии не только один из самых густонаселенных, но и наиболее горный. Буквально со всех сторон его окутывают хребты и массивы в виде Тункинских гольцов, Хангарульского хребта, Хамар-Дабана, Мунку-Сардык и отрога Большого Саяна. Их сочетание с богатой растительностью, красивыми озерами, кристально-чистыми реками создает живописные ландшафты, которые неимоверно привлекают туристов. Именно они и становятся заложниками чрезвычайных ситуаций. В такие моменты на помощь спешат опытные спасатели. Один из которых - герой нашей истории Юрий Ангаев.Юрий Ангаев - уроженец Тунки. Вся его жизнь связана с окружающими местность горами. По ним он ходит с самого детства, а также занимается физической формой. Будучи еще совсем юным, он самостоятельно бегал кросс, регулярно подтягивался на перекладине и упражнялся с гантелями. До конца 90-х Ангаев работал на золотодобывающую компанию, которая владеет двумя рудниками подземной добычи - «Холбинским» и «Ирокиндой». Но в 1998-м ушел в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.- На рудниках у меня был друг и коллега, который в 1997-м решил попробовать свои силы и устроился на должность общественного спасателя. Так сказать, был вне штата. Работа ему понравилась, и он предложил мне пойти вместе с ним. Я подумал, почему нет? Следующие пять лет мы ходили на многие поисково-спасательные работы, все уже и не вспомнишь. А в 2003-м меня официально зачислили в спасательный штат. В нем я тружусь по сей день, - рассказывает Юрий Ангаев.Юрий посвятил работе спасателя более двух десятков лет, в этом году ему предстоит отметить свой 60-летний юбилей. В преддверии такого события он решил воплотить в жизнь давнюю мечту - покорить одну из высочайших гор России. Сколько вершин и восхождений за плечами спасателя, сейчас уже трудно счесть, однако Эльбрус стал первой покоренной горой вне пределов Бурятии.- Изначально я собирался отправиться на Алтай. Но как-то не вышло. Тогда мне предложили поехать на Эльбрус. Недолго думая, я согласился и 25 июня выдвинулся туда. Поначалу наша группа из восьми человек и двух гидов проходила небольшие расстояния, по 1000 - 1200 метров. Для акклиматизации. На четвертый день в два часа ночи мы приступили к финальному восхождению с 4 100 метров. С этой отметки нагрузка давала о себе знать, но мы справились. Ровно в восемь утра 2 июля вся наша группа стояла на вершине Эльбруса. Красота неописуемая, - поделился Юрий.Удивительно, но Юрий Ангаев к восхождению на Эльбрус вообще не готовился. По его словам, ему и без того хватает разминки в горах. На его счету сотни спасенных жизней, поисково-спасательных операций и учебных занятий. Тренировочные сборы для бригады спасателей проводят как минимум два раза в год.- Мы не то что ходим по горам - мы бегаем. Так что я, можно сказать, к высотам привыкший. Облазил весь Тункинский, Окинский районы. На учебных сборах у нас разнообразные восхождения. Например, на пик Аршан, Трехглавый, Мунку-Сардык и т. д., - объясняет спасатель.Физическая подготовка только облегчила путь на вершину Эльбруса, а вот погода, скорее, наоборот, создавала ряд трудностей. Юрий поделился впечатлениями о том, насколько она бывает капризной в горах, особенно на таких высотах. На пути его группу поджидал сильный ветер вперемешку со снежными хлопьями, а в какой-то момент их и вовсе окутал туман. Но на самой вершине Эльбруса весь коллектив ждала тишина. Чистое небо и яркое солнце встретили поднявшихся гостей на пик. Незабываемая красота без единого дуновения ветра навсегда останется яркой картиной на память.Юрий Ангаев уже готовит маршруты и строит планы на будущее. Однако делиться с кем-либо подробностями совсем не спешит. Пообещал, что обязательно все расскажет нам через год после того, как совершит восхождение.Промышленная техногенная катастрофа на территории России произошла 17 августа. Из-за разрушения гидроагрегата № 2 в машинный зал станции под большим напором стала поступать вода. Повреждены все десять гидроагрегатов станции, три из них полностью разрушены. Короткое замыкание в системах управления привело к прекращению работы ГЭС. В результате катастрофы погибли 75 человек, 13 пострадали. В Енисей попало до 50 тонн турбинного масла.Наши спасатели вылетели туда уже на следующий день после трагедии. Вместе с оборудованием и необходимым снаряжением весом более тонны их специальном рейсом доставили сначала в Иркутск, затем в Абакан и после к СШГЭС. Под завалами из бетонных плит, перегородок и металлических конструкций оказались затоплены пять этажей. Спасатели метр за метром проходили все помещения, пробираясь сквозь масло, воду и грязь. И извлекали фрагменты человеческих тел.- Картина там стояла ужасная. Насчет спасения кого-либо речи даже не шло. Настолько все было плохо. Мы работали по поиску погибших. Наше подразделение прочесывало зону на затопленном четвертом этаже. Искали трупы будучи по пояс в воде. Очень много тел вытащили в ужасающем состоянии. Их просто разорвало на части. Руки плавали отдельно, ноги тоже и даже головы. Всякое было. Вот такая работа у нас. Но мы к этому спокойно относимся, кто-то же должен, - заключает Ангаев.Служебная поездка продлилась неделю, однако запомнилась навсегда. За шесть лет после аварии допросили 300 свидетелей и провели 234 экспертизы, по результатам которых составили математическую модель развития аварии. К уголовному делу приобщили более 850 вещественных доказательств. По итогу на скамье подсудимых оказались семь человек: директор Саяно-Шушенской ГЭС, главный инженер и его заместители, а также работники службы мониторинга оборудования гидроэлектростанции.Зона ответственности отряда Юрия Ангаева - Тункинский и Окинский районы. Здесь ежегодно в горах происходят различные происшествия. Постоянными клиентами спасателей МЧС являются невнимательные туристы. Таких наш герой встречал предостаточно. По его словам, 30% ЧП происходят в погоне за красивыми фотографиями.- Помню женщину лет 48. Приехала на Аршан, отправилась на водопады. Там, пока делала фотографии, споткнулась и упала с края обрыва. Но ей повезло - просто локоть вывихнула. Два года назад - опять же Аршан, совсем молодая девушка делала селфи. Запнулась о камень и сорвалась. Перебила себе всю переносицу, в общем, изуродовала лицо. Ей разорвало щеки, губы. Чудом не потеряла зрение. Женщина, которая видела, как падала та студентка, сказала: «Жаль, но красивой, как раньше, она больше не будет». Травмы лица были очень тяжелыми. И таких случаев очень много. Люди увлекаются фотосессиями на склонах, а потом «катаются» по ним кубарем, - делится воспоминаниями Ангаев.В 2010 году Юрий Ангаев стал участником самой долгой спасательной операции в его практике. На телефон доверия МЧС поступил тревожный звонок - девушка рассказала историю о людях из Самарской области, которых несколько лет назад монах Александр Bopoбьeв увез из Кызыла в паломничество пo святым местам Bocтoчныx Саян.Бригада спасатель незамедлительно приступила к поискам 50 монахов-отшельников.- Стояла поздняя осень - ноябрь, уже стоял холод и шел снег. Со дня выезда прошло две недели. Добираться было непросто, дорога уже зимняя. До лагеря монахов мы преодолевали реки. Приходилось неоднократно подниматься и в горы. В общем, дело небыстрое. Ориентировочно место положение монахов находилось глубоко в лесах между Бурятией, Тывой и Монголией. Я его называю бермудским треугольником. Монахи приехали в эти края как туристы, а позже перебрались в леса и ушли далеко в горы. Нам удалось найти лагерь из шести человек, - говорит Юрий Ангаев.Бурятские спасатели передали координаты бригаде из Тывы. Они прилетели на вертолете и забрали оставшихся выживших с помощью авиации МЧС России. Предводитель сомнительных паломников Александр Bopoбьeв не стал сопротивляться при встрече, понял, к чему все идет.- Я лично виделся с ним. Воробьев рассказал, как они переезжали группой с места на место. Беседу мы вели у них в лагере. Все они оказались там частично добровольно. Грубо говоря, это была секта. Многих загипнотизировали еще в Самаре. Это чувствовалось даже по речи, по каким-то невнятным соображениям. Оказалось, что их заставили продать всю недвижимость и иное имущество. Не знаю, на что пошли их миллионы. Будучи в лесу, монахи ночевали в домах охотников и строили шалаши. Чем закончилась их история, я не знаю, самое важное, что мы их нашли и передали коллегам, - рассказывает Юрий Ангаев.Завершилась совместная операция МЧС двух республик 12 ноября. Поисково-спасательные отряды успешно обнаружили шестерых россиян возле озера Белин-Холь, уже около двух лет находившихся вдали от цивилизации. За это время из секты сбежали 38 человек. По их словам, из-за голода в тайге погибли пятеро, среди которых 15-летняя девочка.Юрий Ангаев считает, что спасателем не рождаются. Им только становятся по собственной воле: «Самое главное и дорогое - если ты спасателем работаешь, то к работе должен добросовестно относиться. В любой ситуации, что бы ни случилось».Фото: предоставлено группой по восхождению на Эльбрус