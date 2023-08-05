Общество 05.08.2023 в 12:07

В Улан-Удэ подозреваемым в поджоге военкомата избрали меру пресечения

ЧП произошло в центре столицы республики 1 августа

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ подозреваемым в поджоге военкомата избрали меру пресечения

Четвертого августа Советский районный суд yдoвлeтвopил xoдaтaйcтвo пepвoгo cлeдcтвeннoгo oтдeлa пo ocoбo вaжным дeлaм СУ СК России по РБ об избрании меры пресечения двум жителям Бурятии, подозреваемым в поджоге здания бывшего военкомата.

Ходатайства следствия были заявлены об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

- Орган предварительного следствия предъявил двум жителям республики обвинение в совершении террористического акта - совершении поджога здания Министерства обороны России, - напоминает пресс-служба Советского районного суда.

Напомним, на днях в Улан-Удэ в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по подозрению в поджоге здания военного комиссариата задержали 34-летнего мужчину из отдаленного района и 69-летнюю местную жительницу.

По данным следствия, мужчина в Улан-Удэ познакомился с пожилой местной жительницей, действуя в группе с которой, 1 августа вечером при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями совершил поджог неэксплуатируемого здания военного комиссариата Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ, расположенного на улице Каландаришвили. После этого подозреваемые с места происшествия скрылись. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано прибывшими пожарными.

В ходе проведенных допросов подозреваемые сообщили, что якобы решились на преступление под влиянием неизвестных лиц, которые по телефону ввели их в заблуждение и побудили совершить поджог военкомата. Данные ими показания сейчас проверяются следственным и оперативным путем.


Фото: "Полиция Бурятии"

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