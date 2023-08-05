В Улан-Удэ «Водоканалу» вынесли предупреждение за длительное отключение воды

В начале июля в поселке Забайкальский в Улан-Удэ произошла авария на сетях водоснабжения. Возводя мост через ручей, строители повредили магистральный водовод. Множество частных домов, многоквартирные дома, а также детский сад, школа, поликлиника и котельная оставались без воды почти сутки.

Поскольку шли дожди, место повреждения трубопровода находилось вблизи ручья, а грунт обрушивался, восстановительные работы затянулись. Был организован подвоз воды, однако, восьмичасовой установленный законодательством предел в ограничении коммунальной услуги был превышен.

Виновник аварии – сторонняя организация, однако, ресурсник отвечает за бесперебойное предоставление коммунальной услуги. За нарушение нормативного режима обеспечения потребителей коммунальной услугой Госстройжилнадзор назначил Водоканалу наказание в виде предупреждения. При повторном нарушении может быть назначен штраф до десяти тысяч рублей.





Фото: "Номер один"