Общество 06.08.2023 в 14:26

Глава Бурятии поздравляет с Днем железнодорожника

Алексей Цыденов: «Железная дорога - это становой хребет нашего государства»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии поздравляет с Днем железнодорожника

  Дорогие коллеги, уважаемые друзья, поздравляю с Днём железнодорожника!

Железная дорога - это становой хребет нашего государства, обеспечивающий, и грузовые, и пассажирские перевозки. Выход на внешние рынки, внутренние перевозки, обеспечение возможности зимой всем быть в тепле, поскольку уголь, это только железная дорога. В общем переоценить вклад железнодорожников в обеспечение работы страны невозможно.

Отдельно хотелось бы отметить вклад железных дорог в Республику Бурятия. Это самый большой работодатель в регионе – в отрасли работает 10 тыс. человек. Это один из крупнейших налогоплательщиков республики.

Железная дорога не только обеспечивает перевозку грузов и даёт рабочие места, но и вкладывается в социальное развитие Бурятии. Сейчас беспрецедентные меры поддержки со стороны Российских железных дорог в развитие территории БАМа. За счёт ОАО РЖД строится стадион при гимназии в Северобайкальске, строится крытый хоккейный корт, ремонтируются детские сады и школы, создаётся адреналин парк и иные площадки для молодёжи.

Но в первую очередь железная дорога, как и все другие компании и предприятия, это люди - железнодорожники, которые своим достойным трудом обеспечивают движение поездов.

ОАО РЖД очень ответственная, высокотехнологичная и социально-ориентированная компания. И мы благодарим лично генерального директора Белозерова Олега Валентиновича и весь коллектив Российских железных дорог за поддержку нашей республики и поздравляем всех с праздником!



Фото: Номер один

Теги
праздник РЖД

Все новости

Глава Бурятии поздравляет с Днем железнодорожника
06.08.2023 в 14:26
Туристов Бурятии призывают регистрировать свой маршрут
06.08.2023 в 12:23
В Бурятии нашли погибшими семерых пропавших жителей
06.08.2023 в 11:39
Повелитель гор
06.08.2023 в 08:00
Бурятский и московский фонды не поделили 27 млн рублей
06.08.2023 в 07:00
В Улан-Удэ горели три автомобиля
05.08.2023 в 16:05
В Улан-Удэ «Водоканалу» вынесли предупреждение за длительное отключение воды
05.08.2023 в 15:57
Инвалид в Бурятии получил жилье после вмешательства прокуратуры
05.08.2023 в 15:34
Доверчивые жители Бурятии отдали липовым курьерам четыре миллиона
05.08.2023 в 14:58
В Улан-Удэ откачивают лужи
05.08.2023 в 12:28
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Туристов Бурятии призывают регистрировать свой маршрут
Это поможет избежать трагедий
06.08.2023 в 12:23
Повелитель гор
Тункинский спасатель покорил Эльбрус перед своим 60-летием
06.08.2023 в 08:00
Бурятский и московский фонды не поделили 27 млн рублей
В необычной истории разбирался «Номер один»
06.08.2023 в 07:00
В Улан-Удэ «Водоканалу» вынесли предупреждение за длительное отключение воды

Организации назначил предупреждение Госстройжилнадзор

05.08.2023 в 15:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru