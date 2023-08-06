Глава Бурятии поздравляет с Днем железнодорожника

Дорогие коллеги, уважаемые друзья, поздравляю с Днём железнодорожника!

Железная дорога - это становой хребет нашего государства, обеспечивающий, и грузовые, и пассажирские перевозки. Выход на внешние рынки, внутренние перевозки, обеспечение возможности зимой всем быть в тепле, поскольку уголь, это только железная дорога. В общем переоценить вклад железнодорожников в обеспечение работы страны невозможно.

Отдельно хотелось бы отметить вклад железных дорог в Республику Бурятия. Это самый большой работодатель в регионе – в отрасли работает 10 тыс. человек. Это один из крупнейших налогоплательщиков республики.

Железная дорога не только обеспечивает перевозку грузов и даёт рабочие места, но и вкладывается в социальное развитие Бурятии. Сейчас беспрецедентные меры поддержки со стороны Российских железных дорог в развитие территории БАМа. За счёт ОАО РЖД строится стадион при гимназии в Северобайкальске, строится крытый хоккейный корт, ремонтируются детские сады и школы, создаётся адреналин парк и иные площадки для молодёжи.

Но в первую очередь железная дорога, как и все другие компании и предприятия, это люди - железнодорожники, которые своим достойным трудом обеспечивают движение поездов.

ОАО РЖД очень ответственная, высокотехнологичная и социально-ориентированная компания. И мы благодарим лично генерального директора Белозерова Олега Валентиновича и весь коллектив Российских железных дорог за поддержку нашей республики и поздравляем всех с праздником!







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