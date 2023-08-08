Общество 08.08.2023 в 16:51
Проливные дожди затопили Улан-Батор, есть погибшие
Глава Бурятии выразил соболезнования мэру Улан-Батора в связи с трагедией в столице Монголии
Текст: Номер один
Алексей Цыденов выразил соболезнования жителям столицы Монголии в связи со стихией. «Уважаемый господин Долгорсурэн Сумъяабазар, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селевого потока, произошедшего в столичном округе Баянзурх. Бурятия разделяет скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате разгула стихии, и надеется на скорейшее выздоровление всех пострадавших. «Примите наши искренние соболезнования и слова поддержки в это нелегкое время», - говорится в соболезновании главы Бурятии.
Продолжающиеся проливные дожди, обрушившиеся на столицу Монголии Улан-Батор, вызвали наводнения во многих районах. В результате многие здания и транспортные средства были затоплены. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.
«Подвалы и первые этажи 27 жилых домов и сотни автомобилей в столичном районе Баянзурх, расположенном в Улан-Баторе, были затоплены после прорыва плотины реки Сэлбэ из-за дождевых паводков», - отмечается в официальном сообщении.
По данным Синьхуа, число жертв наводнений в Улан-Баторе, вызванных сильными ливнями, возросло до четырех человек.«Вчера ночью в столичном районе Баянзурх были обнаружены тела 10-месячного ребенка и 15-летнего подростка», - говорится в официальном сообщении.
Кроме того, в пяти столичных районах во вторник были затоплены не менее 54 жилых домов, подвал торгового центра, пять частных домов, 15 юрт, две автомагистрали и два туннеля, а также частично обрушились две плотины и несколько мостов.
Уровень воды в крупных реках и озерах страны, включая Туул, Тэрэлж, Сэлбэ и Хэрлэн, превысил допустимую норму на 50 см из-за продолжающихся проливных дождей, обрушившихся на Монголию на этой неделе.
Синоптики прогнозируют, что до конца этой недели на большей части территории страны ожидаются сильные ливни с грозами.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призывает жителей 21 аймака, живущих вдоль рек и озер, принять все необходимые меры предосторожности.
Фото: russian.news.cn/скриншот
Продолжающиеся проливные дожди, обрушившиеся на столицу Монголии Улан-Батор, вызвали наводнения во многих районах. В результате многие здания и транспортные средства были затоплены. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.
«Подвалы и первые этажи 27 жилых домов и сотни автомобилей в столичном районе Баянзурх, расположенном в Улан-Баторе, были затоплены после прорыва плотины реки Сэлбэ из-за дождевых паводков», - отмечается в официальном сообщении.
По данным Синьхуа, число жертв наводнений в Улан-Баторе, вызванных сильными ливнями, возросло до четырех человек.«Вчера ночью в столичном районе Баянзурх были обнаружены тела 10-месячного ребенка и 15-летнего подростка», - говорится в официальном сообщении.
Кроме того, в пяти столичных районах во вторник были затоплены не менее 54 жилых домов, подвал торгового центра, пять частных домов, 15 юрт, две автомагистрали и два туннеля, а также частично обрушились две плотины и несколько мостов.
Уровень воды в крупных реках и озерах страны, включая Туул, Тэрэлж, Сэлбэ и Хэрлэн, превысил допустимую норму на 50 см из-за продолжающихся проливных дождей, обрушившихся на Монголию на этой неделе.
Синоптики прогнозируют, что до конца этой недели на большей части территории страны ожидаются сильные ливни с грозами.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призывает жителей 21 аймака, живущих вдоль рек и озер, принять все необходимые меры предосторожности.
Фото: russian.news.cn/скриншот
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