Общество 09.08.2023 в 13:58

В Улан-Батор пришла чума

Мужчина заболел бубонной чумой, съев сурка
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Батор пришла чума
Гражданин Монголии заболел после того, как съел мясо сурка, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальной центр зоонозных заболеваний Монголии (NCZD).

«Во вторник в столице Монголии был подтвержден один случай бубонной чумы, об этом сообщили в национальном центре зоонозных заболеваний страны», - пишет агентство.

Отмечается, что на прошлой неделе зараженный мужчина ел мясо сурка. Еще пять человек, которые находились с ним в тесном контакте, сейчас изолированы и лечатся. В центре также сообщили, что 17 из 21 монгольской провинции по-прежнему подвержены риску распространения бубонной чумы, и призвали население не охотиться на сурков и не есть их мясо.

Между тем, как сообщают монгольские СМИ, в июле сотрудники Национального центра изучения зоонозых инфекции Монголии (НЦИЗИ), отдела НЦИЗИ в аймаке Буян-Улгий, Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора и Научно-исследовательского института Республики Алтай начали работу по борьбе с чумой.

Исследования проводятся вдоль государственной границы Монголии и РФ, на территории сомонов Улаанхус, Ногоонуур, в районе горного хребта Сийлхэм сомона Бугат аймака Баян-Улгий.

В рамках исследования проводится сбор проб, осуществляется бактериологический анализ, выполняются контрольные исследования среди населения и предоставляются консультации по вопросам профилактики острых инфекционных заболеваний.

Как передает РИА «Новости», в конце июня в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии уже был зарегистрирован случай заболевания чумой.

Фото: «Номер один»
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