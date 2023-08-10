В Улан-Удэ спустя четыре года обращений занялись затопленной улицей

Обещанного четыре года ждали: на затопленной дождями улице Чайковского будут делать «ливнёвки», пишут активисты Общероссйиского Народного фронта.

«Как только льёт дождь, так жителям ул.Чайковского невозможно выйти на улицу, из домов они выбираются вплавь! В таких условиях уже четыре года живут пожилые люди и инвалиды. В 2019 году здесь обновляли дорогу. Всего на шесть улиц потратили тогда 42,5 миллиона рублей. Но уже в 2020 году тротуар и дорога начали проваливаться, а участок напротив дома №38 и вовсе превращается в бассейн после каждого дождя»,

- сообщили общественники.



В связи с проблемой ОНФ обращался в прокуратуру, после чего по улице Чайковсокго ремонтировали образовавшиеся дыры. Однако проблема с накапливаемой водой никак не решалась.

«После нашего очередного обращения в прокуратуру, внесено представление заммэра Улан-Удэ, начальник отдела автомобильных дорог "Улан-Удэстройзаказчик" привлечен к дисциплинарной ответственности»,

- добавляют в ОНФ.



Как отмечают в сообщении, сейчас чиновники готовят процедуру торгов. Как только определится подрядчик, по улице Чайковского начнут обустраивать ливневую канализацию. В ходе работ проверят целостность водопровода.





Фото: ОНФ