Общество 10.08.2023 в 16:28
Житель Улан-Удэ отправлен в колонию строгого режима на 9,5 лет
Мужчина признан виновным в убийстве знакомого в гостях у своей подруги
Текст: Номер один
Девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание назначил суд 49-летнему жителю Улан-Удэ, признав его виновным в убийстве знакомого, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием и судом установлено, что горожанин 4 апреля нынешнего года вечером приехал в село Нижняя Иволга в гости к подруге, с которой стал распивать спиртные напитки. Позже к их компании присоединился приятель женщины. Спустя некоторое время между гостями на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе нее мужчина схватил со стола нож и нанес им несколько ударов противнику в шею и грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Фото: buryatia.sledcom.ru
Следствием и судом установлено, что горожанин 4 апреля нынешнего года вечером приехал в село Нижняя Иволга в гости к подруге, с которой стал распивать спиртные напитки. Позже к их компании присоединился приятель женщины. Спустя некоторое время между гостями на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе нее мужчина схватил со стола нож и нанес им несколько ударов противнику в шею и грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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