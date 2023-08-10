Общество 10.08.2023 в 16:28

Житель Улан-Удэ отправлен в колонию строгого режима на 9,5 лет

Мужчина признан виновным в убийстве знакомого в гостях у своей  подруги
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Житель Улан-Удэ отправлен в колонию строгого режима на 9,5 лет
Девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание назначил суд 49-летнему жителю Улан-Удэ, признав его виновным в убийстве знакомого, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что горожанин 4 апреля нынешнего года вечером  приехал в село Нижняя Иволга в гости к подруге, с которой стал распивать спиртные напитки. Позже к их компании присоединился приятель женщины. Спустя некоторое время между гостями на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе нее мужчина схватил со стола нож и нанес им несколько ударов противнику в шею и грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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