Участок на улице Чертенкова в Улан-Удэ будет закрыт до конца августа

Автобусы по маршруту №57 продолжают курсировать по временной схеме через ул. Чертенкова - ул. Коллективная до площадки вблизи кафе «Будамшуу».









Участок на улице Чертенкова будет закрыт для движения транспорта до конца августа. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, срок продлен из-за технологических сложностей на объекте. Строители во время выполнения проколов наткнулись на скальный грунт, что значительно усложняет процесс работы.Напомним, эту дорогу перекрыли из-за строительства сети водоснабжения для жилых домов по ул. Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова.Для автомобилистов объезд закрытого участка дороги по ул. Чертенкова по направлению в сторону Стеклозавода осуществляется по ул. Чертенкова - ул. Коллективная – ул. Заовражная.В сторону «Элеватора» движение происходит по ул. Заовражная - ул. Левитана - ул. Челюскина - ул. Невского – ул. Гайдара – ул. Чертенкова.Фото: «Номер один»