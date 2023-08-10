Общество 10.08.2023 в 17:38
Участок на улице Чертенкова в Улан-Удэ будет закрыт до конца августа
Неприятную новость сообщили в мэрии города
Текст: Константин Воронов
Участок на улице Чертенкова будет закрыт для движения транспорта до конца августа. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, срок продлен из-за технологических сложностей на объекте. Строители во время выполнения проколов наткнулись на скальный грунт, что значительно усложняет процесс работы.
Напомним, эту дорогу перекрыли из-за строительства сети водоснабжения для жилых домов по ул. Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова.
Для автомобилистов объезд закрытого участка дороги по ул. Чертенкова по направлению в сторону Стеклозавода осуществляется по ул. Чертенкова - ул. Коллективная – ул. Заовражная.
В сторону «Элеватора» движение происходит по ул. Заовражная - ул. Левитана - ул. Челюскина - ул. Невского – ул. Гайдара – ул. Чертенкова.
Фото: «Номер один»
Напомним, эту дорогу перекрыли из-за строительства сети водоснабжения для жилых домов по ул. Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова.
Для автомобилистов объезд закрытого участка дороги по ул. Чертенкова по направлению в сторону Стеклозавода осуществляется по ул. Чертенкова - ул. Коллективная – ул. Заовражная.
В сторону «Элеватора» движение происходит по ул. Заовражная - ул. Левитана - ул. Челюскина - ул. Невского – ул. Гайдара – ул. Чертенкова.
Автобусы по маршруту №57 продолжают курсировать по временной схеме через ул. Чертенкова - ул. Коллективная до площадки вблизи кафе «Будамшуу».
Фото: «Номер один»