Общество 10.08.2023 в 17:38

Участок на улице Чертенкова в Улан-Удэ будет закрыт до конца августа

Неприятную новость сообщили в мэрии города
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Текст: Константин Воронов
Участок на улице Чертенкова в Улан-Удэ будет закрыт до конца августа
Участок на улице Чертенкова будет закрыт для движения транспорта до конца августа. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, срок продлен из-за технологических сложностей на объекте. Строители во время выполнения проколов наткнулись на скальный грунт, что значительно усложняет процесс работы.

Напомним, эту дорогу перекрыли из-за строительства сети водоснабжения для жилых домов по ул. Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова.

Для автомобилистов объезд закрытого участка дороги по ул. Чертенкова по направлению в сторону Стеклозавода осуществляется по ул. Чертенкова - ул. Коллективная – ул. Заовражная.

В сторону «Элеватора» движение происходит по ул. Заовражная - ул. Левитана - ул. Челюскина - ул. Невского – ул. Гайдара – ул. Чертенкова.

Автобусы по маршруту №57 продолжают курсировать по временной схеме через ул. Чертенкова - ул. Коллективная до площадки вблизи кафе «Будамшуу».



Фото: «Номер один»
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