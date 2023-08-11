В Улан-Удэ пенсионерку от мошенников спас автобус

В дежурную часть полиции Улан-Удэ с заявлением обратилась 70-летняя горожанка и рассказала, что чуть не стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.Так, утром 8 августа на ее сотовый телефон позвонила женщина и представилась сотрудником Центрального банка России. «Банковский работник» сообщила, что к ним обратился гражданин с нотариально заверенной доверенностью на имя пенсионерки. Доверенность подтверждала якобы недееспособность женщины и давала мужчине доступ к ее денежным средствам и имуществу. После того, как у него попросили предъявить остальные документы, мужчина скрылся.Звонившая пояснила, что оператор банка, в котором обслуживается женщина, распространил ее персональные данные и теперь она должна оказать содействие в его розыске, во избежание потери накоплений.Далее женщину соединили с якобы сотрудником отдела «Государственной безопасности по мошенничеству» регионального МВД. Он сообщил, что из отделения банка, в котором у горожанки имеется вклад, поступило несколько заявлений о неправомерном доступе к ее денежным средствам. Злоумышленник предупредил пенсионерку, что сейчас с ней свяжется ее личный менеджер и необходимо строго следовать ее указаниям.Позвонивший «оператор Центрального банка Улан-Удэ» порекомендовала пенсионерке придумать, с какой целью та совершает списание крупной суммы денег, чтобы не насторожить банковских работников. Также женщина направила улан-удэнке фотографию служебного удостоверения и подписи для подтверждения своей должности.Злоумышленница настаивала, чтобы пенсионерка никому не рассказывала о происходящем и оставляла включенным сотовый телефон.Под вымышленным предлогом улан-удэнка сняла со счета более 218 тысяч рублей. Находящаяся все это время на связи мошенница предложила вызвать такси до банка, через который необходимо перевести деньги на «безопасный счет» Центрального банка, чтобы в последующем они вернулись на счет горожанки. Горожанка ответила отказом и поехала на общественном транспорте.Находясь в автобусе и осознавав, что она подвергается мошенническим действиям, горожанка написала записку, в которой сообщила, что с ней на связи находятся злоумышленники и пытаются похитить денежные средства. С этой запиской женщина обратилась в правоохранительные органы.Благодаря тому, что пенсионерка усомнилась в правильности своих действий и обратилась за помощью в правоохранительные органы, сбережения женщины удалось сохранить.Фото: МВД по Бурятии/скриншот