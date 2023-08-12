Девальвация рубля набирает обороты

Курс доллара в пятницу достиг 99 рублей, следует из данных Мосбиржи. Такого уровня американская валюта достигла впервые с весны 2022 года.«Вторую неделю подряд рубль стремительно теряет позиции против ведущих мировых валют. В пятницу биржевой курс доллара впервые с марта 2022 года приблизился к уровню 99,5 руб./$, курс евро поднимался выше 109 руб./€. Основные причины обесценивания рубля остались прежними — это диспропорция экспорта и импорта, усилившийся отток капитала и сезонно высокий спрос на валюту со стороны населения», - сообщает «Коммерсант».Сегодня с утра в банках Улан-Удэ курс продажи доллара был установлен на уровнях 103 рубля, евро - 110 рублей.«Ситуация с резкой девальвацией рубля крайне тревожная, что может серьёзным образом отразится на благосостоянии жителей Бурятии в связи с будущими ростом цен на импортные товары, которые составляют более 70% в корзине потребителей по продовольственным и промтоварным позициям», - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.По его словам, слабый рубль позволяет сократить дефицит федерального бюджета, поскольку другого, более эффективного «лекарства» у монетарных властей в нынешних условиях нет. Однако девальвация российской валюты заметно разгонит цены в Бурятии.В начале 2023 года в «Номер один» Анатолий Масловский сделал прогноз по курсу доллара. По его расчетам у российской валюты был предел прочности до 80 рублей.«Как только он преодолеет этот уровень поддержки, удерживать его от дальнейшего падения будет практически невозможно, - предположил тогда эксперт.Таким образом, август оправдывает традиционно негативные ожидания к этому месяцу и несколько омрачает отпускной сезон для жителей республики.Фото: «Номер один»