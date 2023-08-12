Общество 12.08.2023 в 09:56

Девальвация рубля набирает обороты

Курс продажи американской валюты в банках Улан-Удэ перевалил отметку 100 рублей
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Девальвация рубля набирает обороты
Курс доллара в пятницу достиг 99 рублей, следует из данных Мосбиржи. Такого уровня американская валюта достигла впервые с весны 2022 года.  

«Вторую неделю подряд рубль стремительно теряет позиции против ведущих мировых валют. В пятницу биржевой курс доллара впервые с марта 2022 года приблизился к уровню 99,5 руб./$, курс евро поднимался выше 109 руб./€. Основные причины обесценивания рубля остались прежними — это диспропорция экспорта и импорта, усилившийся отток капитала и сезонно высокий спрос на валюту со стороны населения», - сообщает «Коммерсант».

Сегодня с утра в банках Улан-Удэ курс продажи доллара был установлен на уровнях 103 рубля, евро - 110 рублей.

«Ситуация с резкой девальвацией рубля крайне тревожная, что может серьёзным образом отразится на благосостоянии жителей Бурятии в связи с будущими ростом цен на импортные товары, которые составляют более 70% в корзине потребителей по продовольственным и промтоварным позициям», - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.

По его словам, слабый рубль позволяет сократить дефицит федерального бюджета, поскольку другого, более эффективного «лекарства» у монетарных властей в нынешних условиях нет. Однако девальвация российской валюты заметно разгонит цены в Бурятии.

В начале 2023 года в «Номер один» Анатолий Масловский сделал прогноз по курсу доллара. По его расчетам у российской валюты был предел прочности до 80 рублей.

«Как только он преодолеет  этот уровень поддержки, удерживать его от дальнейшего падения будет практически невозможно, - предположил тогда эксперт.

Таким образом, август оправдывает традиционно негативные ожидания к этому месяцу и несколько омрачает отпускной сезон для жителей республики.

Фото: «Номер один»
Теги
валюта

Все новости

Девальвация рубля набирает обороты
12.08.2023 в 09:56
В селе Гурульба горел дом
12.08.2023 в 09:10
Лама, философ и писатель
12.08.2023 в 08:00
В Бурятии госконтракт завершился «уголовкой»
12.08.2023 в 07:00
В Гусиноозерске потушили пожар в магазине, а в Улан-Удэ – в квартире
11.08.2023 в 17:15
В Улан-Удэ заключенные изготовят кровати для кадетов
11.08.2023 в 17:09
В БГСХА впервые поступили граждане Нигерии
11.08.2023 в 16:40
Вы нам подходите
11.08.2023 в 16:38
Житель Улан-Удэ водил девочку на поводке
11.08.2023 в 16:20
В Улан-Удэ пожелтели светофоры
11.08.2023 в 15:22
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Лама, философ и писатель
Алексей Тенчой готовит к изданию десять книг о жительницах Бурятии
12.08.2023 в 08:00
В Улан-Удэ заключенные изготовят кровати для кадетов
Исправительная колония № 8 выполнит заказ Республиканской кадетской школы-интерната на 600 тысяч рублей
11.08.2023 в 17:09
В БГСХА впервые поступили граждане Нигерии
В сельхозакадемии подвели промежуточные итоги приемной кампании
11.08.2023 в 16:40
В Улан-Удэ пожелтели светофоры
Городские власти решили покрасить их в привлекающий внимание цвет
11.08.2023 в 15:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru