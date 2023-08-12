В Улан-Удэ пытаются спасти дорогу в ДНТ «Весна»

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенков в ДНТ «Весна» начались работы по отсыпке береговой линии бутовым камнем. Общая протяженность работ составит 200 метров, сообщают в мэрии города.В ДНТ «Весна» из-за повышения уровня воды в Селенге начало подмывать дорогу - единственную для проезда местных жителей.Вчера мэр Улан-Удэ выехал на место и принял решение об отсыпке.- Оперативно отсыпем береговую линию бутовым камнем. После спада воды будем принимать меры по самой дороге - расчеты, сметы, закупка материалов для дополнительной отсыпки дороги в будущем, - сказал Игорь Шутенков.Как уточнили в мэрии, по состоянию на 16 часов 12 августа уровень воды в Селенге составляет 235 см. Наблюдается выход воды на пойму слоем 5 см.Фото: мэрия Улан-Удэ