Общество 12.08.2023 в 17:41
В Улан-Удэ пытаются спасти дорогу в ДНТ «Весна»
Её может затопить из-за подъема уровня Селенги
Текст: Константин Воронов
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенков в ДНТ «Весна» начались работы по отсыпке береговой линии бутовым камнем. Общая протяженность работ составит 200 метров, сообщают в мэрии города.
В ДНТ «Весна» из-за повышения уровня воды в Селенге начало подмывать дорогу - единственную для проезда местных жителей.
Вчера мэр Улан-Удэ выехал на место и принял решение об отсыпке.
- Оперативно отсыпем береговую линию бутовым камнем. После спада воды будем принимать меры по самой дороге - расчеты, сметы, закупка материалов для дополнительной отсыпки дороги в будущем, - сказал Игорь Шутенков.
Как уточнили в мэрии, по состоянию на 16 часов 12 августа уровень воды в Селенге составляет 235 см. Наблюдается выход воды на пойму слоем 5 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
В ДНТ «Весна» из-за повышения уровня воды в Селенге начало подмывать дорогу - единственную для проезда местных жителей.
Вчера мэр Улан-Удэ выехал на место и принял решение об отсыпке.
- Оперативно отсыпем береговую линию бутовым камнем. После спада воды будем принимать меры по самой дороге - расчеты, сметы, закупка материалов для дополнительной отсыпки дороги в будущем, - сказал Игорь Шутенков.
Как уточнили в мэрии, по состоянию на 16 часов 12 августа уровень воды в Селенге составляет 235 см. Наблюдается выход воды на пойму слоем 5 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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