В Улан-Удэ более 1,5 тыс человек посетили учения Белой Тары

В Улан-Удэ в КСК «Дружба» в рамках Международного буддийского форума сегодня состоялось учение Белой Тары, которое провела Буддийская традиционная Сангха России. На учении побывало около 1500 человек, была организована трансляция в аккаунте правительства Бурятии в ВКонтакте, сообщили в его пресс-службе.«Учение Белой Тары включает в себя ряд этапов. Предварительно мы с ламами Дуйнхор дацана (находится на Верхней Березовке) построили песочную мандалу. И сегодня, в последний день, когда завершили построение мандалы, мы решили рассказать о божестве Белая Тара, которая дарует долголетие и помогает людям, находящимся в стрессовых ситуациях. Сегодня также были проведены определенные ритуалы и разбор построенной мандалы. Песок от мандалы мы раздаем людям, и он служит им как некий оберег. Также этот песок можно преподнести хозяевам воды (во время обряда «Лусад»), и тем самым излечиться от каких-либо болезней», - отметил ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», доктор буддийской философии геше лама Дымбрыл Дашибалданов.Он также подчеркнул важность таких учений, потому что они помогают осмыслить суть учения Будды и применить эти знания в жизни, тем самым получить практическую пользу.В буддизме Белая Тара олицетворяет деяние всех Будд. Для буддистов России Бела Тара является еще и олицетворением руководства государства. Со времен императрицы Елизаветы, этим божеством называли российских императоров, потому что она олицетворяет милосердие. У нее 7 глаз: шестью глазами она видит 6 миров Сансары - 3 благих и 3 неблагих мира, седьмым глазом она видит еще дальше.В время учения Белой Тары, все люди, которые здесь находятся, получают благословение. Белая Тара – одна из богинь долголетия. В конце учений проведен специальный ритуал «Цэдо», который дарует долгую жизнь. После мандала Белой Тары разрушается, символизируя непостоянство и мимолетность бытия. Песок, из которого была сделана мандала, раздается всем присутствовавшим на учении как оберег.«Мы с сыном Ярославом приехали из Москвы специально на Международный буддийский форум. Очень рады, что можем принять участие. Буквально неделю назад мы узнали, что в рамках форума будут проходить учение Белой Тары. И вот сегодня прилетели и сразу из аэропорта приехали сюда. Нам очень приятно здесь находиться, такое приподнятое настроение, такая атмосфера, люди здесь очень доброжелательные, стремятся помочь, что-то объяснить и подсказать», - поделилась своими впечатлениями гость из Москвы, участница учения Екатерина.Фото: egov-buryatia.ru