В Улан-Удэ горит кафе «Будамшу»

В столице Бурятии личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона ликвидирует пожар в здании кафе «Буамшу» по улице Коллективной. Строение горит по всей площади - более 200 квадратных метров, сообщили в республиканском главке МЧС.До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 7 человек. Пострадавших нет. На месте работает 25 человек и 7 единиц техники.Проложена магистральная линия протяженностью 300 метров. На тушение подано 5 стволов. Работают три 3 звена газодымозащитной службы.Пожар локализован. Информация уточняется.Фото: МЧС