В Улан-Удэ директор салона красоты выплатила зарплату после возбуждения уголовного дела

В столице Бурятии следователи вынесли постановление о прекращении уголовного дела. Дело возбуждалось по факту невыплаты заработной платы пяти работникам образовательного центра и салона красоты.

- Дело возбуждалось в отношении женщины, которая являлась фактическим руководителем этих организаций, формально же руководил ее супруг. Трудовые отношения с работниками не оформлялись, но в ходе расследования выяснилось, что они исполняли трудовые отношения. Согласно ст.145, прим.1 УК РФ в случае, если после возбуждения уголовного дела работодатель в течение двух месяцев полностью погасит задолженность по заработной плате, то дело подлежит прекращению. Зарплату руководитель выплатила в полном объеме, как и проценты за просрочку заработной платы. Соответственно, исходя из нормы УК, дело было прекращено, - рассказали «Номер один» в СУ СК по РБ.

Напомним, в марте улан-удэнки, работающие в сети образовательных центров и салона красоты, обратились в Следственный комитет с жалобами на невыплату им зарплаты в течение длительного времени. Также горожанки обнародовали эти факты в соцсетях.

Сотрудники одной из сетей образовательных центров рассказали в соцсетях о недобросовестном отношении к работникам и клиентам образовательного центра.

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Бурятии возбуждал уголовное дело по заявлению работников косметологического центра и образовательного центра.

- Дела по заявлениям работников организаций соединены в одно производство в отношении индивидуального предпринимателя и в настоящее время расследуются. Дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.145.1 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев, - сообщали ранее в СУ СК по РБ.





Фото: "Номер один"