Общество 14.08.2023 в 11:07

В Бурятии сельчанам вернули деньги за услуги по вывозу мусора

В селах Анагустай и Цаган Челутай Кяхтинского района он попросту не вывозился «ЭкоАльянсом»
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Текст: Номер один
В Бурятии сельчанам вернули деньги за услуги по вывозу мусора
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова  в марте 2023 совместно с Региональной общественной приемной партия «Единая Россия» был проведен выездной прием граждан в Кяхтинском районе. Среди многочисленных вопросов поступило обращение от главы администрации сельского поселения  «Шарагольское».

В своем обращении глава администрации от лица жителей сел Анагустай и Цаган Челутай просил оказать содействие в организации надлежащего и своевременного вывоза твердых коммунальных отходов.

Юлия Жамбалова инициировала проверку Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам проверки установлено, что региональным оператором ООО «ЭкоАльянс» с начала текущего года вывоз отходов в указанных поселениях не велся,  несмотря на то, что компания имела техническую оснащенность и возможность вывозить отходы.

В связи с этим, межрайонной прокуратурой директору ООО «ЭкоАльянс» внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления. По результатам рассмотрения внесенного представления жителям сел Анагустай и Цаган Челутай произведен перерасчет и возврат платежей на общую сумму около 205 тыс рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
ЖКХ мусор омбудсмен прокуратура

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