В Бурятии сельчанам вернули деньги за услуги по вывозу мусора

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в марте 2023 совместно с Региональной общественной приемной партия «Единая Россия» был проведен выездной прием граждан в Кяхтинском районе. Среди многочисленных вопросов поступило обращение от главы администрации сельского поселения «Шарагольское».В своем обращении глава администрации от лица жителей сел Анагустай и Цаган Челутай просил оказать содействие в организации надлежащего и своевременного вывоза твердых коммунальных отходов.Юлия Жамбалова инициировала проверку Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам проверки установлено, что региональным оператором ООО «ЭкоАльянс» с начала текущего года вывоз отходов в указанных поселениях не велся, несмотря на то, что компания имела техническую оснащенность и возможность вывозить отходы.В связи с этим, межрайонной прокуратурой директору ООО «ЭкоАльянс» внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления. По результатам рассмотрения внесенного представления жителям сел Анагустай и Цаган Челутай произведен перерасчет и возврат платежей на общую сумму около 205 тыс рублей.Фото: «Номер один»