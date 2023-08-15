Общество 15.08.2023 в 11:41

В Улан-Удэ жители Стеклозавода создали петицию против строительства колонии

На интернет-платформе пока что собрано чуть более ста подписей

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ жители Стеклозавода создали петицию против строительства колонии

На платформе change.org появилась петиция, призывающая проголосовать против строительства СИЗО в п. Стеклозавод. Петицию создали 11 августа, на данный момент ее подписало 104 человека.

- Соседство с колонией напрямую снижает качество жизни, моральную составляющую и безопасность жителей микрорайона. Необходимо действовать сейчас и не ждать того, будут ли власти спрашивать мнение местного населения! Нам не нужен УФСИНовский «гибрид» из СИЗО и исправительных колоний в черте города! – говорится в петиции.

Кроме того, в местных вайбер-чатах жителей известили о том, что принято решение о проведении публичных  слушаний по вопросу строительства колонии.

"Если большинство жителей выступят против, значит, строительства колонии не будет и этот вопрос будет закрыт. Дата публичных слушаний будет назначена в ближайшее время. Информацию о дате и месте проведения сообщим дополнительно", - сообщают активисты микрорайона.

Напомним, в июле «Номер один» рассказал о планах чиновников построить в мкр.Стеклозавод новую огромную колонию.

«В столице Бурятии намерены воплотить многомиллиардный проект по строительству уникального для республики объекта УФСИН – учреждения объединенного типа. Его вместимость должна составить аж 3 тыс. мест. Проект уже обсужден с президентом Владимиром Путиным. Акцент   сделан на том, что появление нового объекта позволит переселить улан-удэнское СИЗО», - сообщал ранее «Номер один».

Статья вызвала большой общественный резонанс. Жители Стеклозавода и находящегося по соседству мкр. Дивизионный выступили против строительства колонии.

23 июля в сквере «Кристалл» на Стеклозаводе собралось порядка 150 человек на митинг против строительства «супер-колонии» на 3 тыс. мест. Народные волнения начались после того, как «Номер один» выпустил статью о том, что власти определились с местом для будущей мультиколонии. Новость о том, что участок нашли именно на Стеклозаводе, стала для местных жителей шоком.

Теги
колония стеклозавод пети

Все новости

В Бурятии дети устроили два пожара
15.08.2023 в 12:26
Иркутский гидроузел выходит на повышенные расходы
15.08.2023 в 12:00
В Бурятии пьяный водитель «Паджеро» врезался в дерево, а мотоциклист – в корову
15.08.2023 в 11:56
В Улан-Удэ жители Стеклозавода создали петицию против строительства колонии
15.08.2023 в 11:41
Пропавшая в Окинском районе Бурятии девочка пока не найдена
15.08.2023 в 11:04
Бурятская таможня возбудила 16 уголовных дел с начала года
15.08.2023 в 10:53
Житель Бурятии обгорел от воспламенения пороха
15.08.2023 в 10:48
Какой станет клиентская служба СФР будущего?
15.08.2023 в 10:34
Сезон сбора кедрового ореха в Бурятии откроют 12 сентября
15.08.2023 в 10:29
В Бурятии пресекли варварскую добычу золота
15.08.2023 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Иркутский гидроузел выходит на повышенные расходы
Байкал еще не достиг нормального подпорного уровня в 457 метров Тихоокеанской отметки
15.08.2023 в 12:00
Бурятская таможня возбудила 16 уголовных дел с начала года
Из них 12 дел - по фактам контрабанды лесоматериалов, декриминализации ЛПК уделяется особое внимание
15.08.2023 в 10:53
Какой станет клиентская служба СФР будущего?
Искусственный интеллект уже делает необязательным посещение  Соцфонда
15.08.2023 в 10:34
Сезон сбора кедрового ореха в Бурятии откроют 12 сентября
Тех, кто приступит к заготовке раньше, будут штрафовать
15.08.2023 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru