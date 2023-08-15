В Улан-Удэ жители Стеклозавода создали петицию против строительства колонии

На платформе change.org появилась петиция, призывающая проголосовать против строительства СИЗО в п. Стеклозавод. Петицию создали 11 августа, на данный момент ее подписало 104 человека.

- Соседство с колонией напрямую снижает качество жизни, моральную составляющую и безопасность жителей микрорайона. Необходимо действовать сейчас и не ждать того, будут ли власти спрашивать мнение местного населения! Нам не нужен УФСИНовский «гибрид» из СИЗО и исправительных колоний в черте города! – говорится в петиции.

Кроме того, в местных вайбер-чатах жителей известили о том, что принято решение о проведении публичных слушаний по вопросу строительства колонии.



"Если большинство жителей выступят против, значит, строительства колонии не будет и этот вопрос будет закрыт. Дата публичных слушаний будет назначена в ближайшее время. Информацию о дате и месте проведения сообщим дополнительно", - сообщают активисты микрорайона.

Напомним, в июле «Номер один» рассказал о планах чиновников построить в мкр.Стеклозавод новую огромную колонию.

«В столице Бурятии намерены воплотить многомиллиардный проект по строительству уникального для республики объекта УФСИН – учреждения объединенного типа. Его вместимость должна составить аж 3 тыс. мест. Проект уже обсужден с президентом Владимиром Путиным. Акцент сделан на том, что появление нового объекта позволит переселить улан-удэнское СИЗО», - сообщал ранее «Номер один».

Статья вызвала большой общественный резонанс. Жители Стеклозавода и находящегося по соседству мкр. Дивизионный выступили против строительства колонии.

23 июля в сквере «Кристалл» на Стеклозаводе собралось порядка 150 человек на митинг против строительства «супер-колонии» на 3 тыс. мест. Народные волнения начались после того, как «Номер один» выпустил статью о том, что власти определились с местом для будущей мультиколонии. Новость о том, что участок нашли именно на Стеклозаводе, стала для местных жителей шоком.