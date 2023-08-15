В Улан-Удэ продолжают укреплять берег в ДНТ «Весна»

В ДНТ «Весна» продолжаются работы по укреплению берега. Как сообщили в мэрии города, по береговой линии протяженностью 200 метров уже отсыпано 870 тонн бутового камня. На месте работают пять единиц спецтехники – четыре большегрузные машины и экскаватор.Напомним, в ДНТ «Весна» из-за повышения уровня воды в Селенге начало подмывать дорогу - единственную для проезда местных жителей. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил оперативно провести работы по её отсыпке.На 15 августа уровень воды на реке Селенга в черте Улан-Удэ составляет 246 см, наблюдается выход воды на пойму слоем 16 см.Фото: мэрия Улан-Удэ