Мэр Улан-Удэ проверил строительство детсадов на Мясокомбинате и в Радужном

- Все три детских сада мы планируем сдать именно в этом году. Ввести в эксплуатацию и начинать набор детей. Подрядчики сейчас идут с опережением графика, скомплектованы материалы, рабочая сила есть, стройготовность уже около 70 процентов, - сказал Игорь Шутенков.





Детсады на Мясокомбинате и в Радужном строит одна подрядная организация ООО «Регионстрой» по проектам, включающим благоустройство территории для прогулок детей.





В ДНТ «Перспектива» в Радужном вместе со зданием из четырех блоков идет монтаж газовой модульной котельной, которая будет обогревать здание. По словам начальника участка Владислава Гранина, готовность объекта составляет 75 процентов, ведутся кровельные, фасадные, отделочные работы.





В этом году в Улан-Удэ возводят три детских сада: на Мясокомбинате по улице Гармаева, в Радужном – в ДНТ «Перспектива», и на Шишковке - по улице Менжинского. Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в очередной раз проверил, как идут работы, нет ли отставаний от графика.Жители этих микрорайонов обращались к мэру с просьбой построить детские сады рядом, чтобы не возить детей в дошкольные учреждения.- Детский садик в Радужном – 15 сентября уже планируют приступить к монтажу оборудования. Это о чем говорит? Что в отдаленных микрорайонах будет возможность детям посещать рядом с домом в шаговой доступности детский садик. Это значит, что не надо везти наших детишек через весь город, мучить – рано поднимать, - подчеркнул мэр.В детском саду на Мясокомбинате коробка здания уже готова, там приступают к монтажу окон, устройству пожарных лестниц, прокладке внутренних инженерных коммуникаций и т.д.- Идет завершающий этап. Мы самое главное все закончили, каркасы подняли. Шпаклевка, отделка, покраска идет. Внешние сети уже подключили к городским сетям, воду подали. Все полностью подключено, - рассказал начальник участка Цыдып Очиров.За три года в Улан-Удэ построили уже 19 дошкольных учреждений.- В этом году мы сдаем в эксплуатацию еще три детских садика. На сегодняшний день у нас очередь в детские сады снизилась в 15 раз. Вы, наверное, помните, какие у нас были очереди? Ночами ночевали в Комитете по образованию горожане, чтобы записаться в детский сад. Сегодня очередей нет, - сказал Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ