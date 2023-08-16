В Улан-Удэ завершают работы на перекрестке улиц Трубачеева и Сахьяновой

В Улан-Удэ строители третьего моста через Уду завершают переустройство подземных коммуникаций на перекрестке улиц Сахьяновой и Трубачеева, запланированных на 2023 год.«Несмотря на погодные условия, неучтённые сети и работы, не предусмотренные в проектной документации и выявленные уже в ходе строительства, мы приложили все усилия, чтобы вовремя открыть автомобильный проезд»,- рассказал начальник участка сетей Александ Ващенко.В ближайшие дни строители третьего моста приступят к работам по восстановлению проезжей части и открытию движения на участке.Напомним, проезд по ул. Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская власти обещали открыть до 1 сентября 2023 года.Фото: скриншот видео