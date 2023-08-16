Общество 16.08.2023 в 16:26

В Улан-Удэ расширены площади пункта отбора на военную службу по контракту

Дополнительное здание пункта занимает более 500 кв метров оснащено всем необходимым
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В Улан-Удэ расширены площади пункта отбора на военную службу по контракту
В Улан-Удэ сегодня открыто дополнительное здание пункта отбора на военную службу по контракту. Необходимость в дополнительных площадях пункта отбора появилась в связи с увеличением числа желающих заключить контракт и служить в Вооруженных силах РФ, а также для улучшения качества работы сотрудников пункта отбора, сообщили в правительстве Бурятии.

При поддержке главы и правительства Бурятии выделены  средства из республиканского бюджета и построено дополнительное здание пункта отбора площадью более 500 кв метров. Новые площади оснащены всей необходимой техникой и оборудованием.

На церемонии открытия присутствовал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской. Он рассказал о том, что работа пункта отбора на военную службу будет проходить в режиме «единое окно». Это максимально сократит время пребывания кандидата на этапе заключения контракта. Также он отметил, что с марта этого года более 2000 граждан республики заключили контракт и поступили на службе в ряды Вооруженных сил РФ.

Фото: egov-buryatia.ru
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