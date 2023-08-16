В Улан-Удэ расширены площади пункта отбора на военную службу по контракту

В Улан-Удэ сегодня открыто дополнительное здание пункта отбора на военную службу по контракту. Необходимость в дополнительных площадях пункта отбора появилась в связи с увеличением числа желающих заключить контракт и служить в Вооруженных силах РФ, а также для улучшения качества работы сотрудников пункта отбора, сообщили в правительстве Бурятии.При поддержке главы и правительства Бурятии выделены средства из республиканского бюджета и построено дополнительное здание пункта отбора площадью более 500 кв метров. Новые площади оснащены всей необходимой техникой и оборудованием.На церемонии открытия присутствовал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской. Он рассказал о том, что работа пункта отбора на военную службу будет проходить в режиме «единое окно». Это максимально сократит время пребывания кандидата на этапе заключения контракта. Также он отметил, что с марта этого года более 2000 граждан республики заключили контракт и поступили на службе в ряды Вооруженных сил РФ.Фото: egov-buryatia.ru