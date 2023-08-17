Общество 17.08.2023 в 10:16

Школьник из Улан-Удэ стал финалистом фестиваля «Белая трость»

Артур Дабардаев представит Бурятию в Москве 10 октября на гала-концерте
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Школьник из Улан-Удэ стал финалистом фестиваля «Белая трость»
Школьник из Улан-Удэ Артур Дабардаев представит Бурятию в Москве 10 октября на гала-концерте XIV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Здесь незрячие и слабовидящие дети выступят на одной сцене с известными певцами, артистами, музыкантами, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Артур Дабардаев прошел отбор и получил высокую оценку членов жюри. Артур приглашен на фестиваль «Белая трость» в качестве финалиста. Там юный исполнитель выступит на сцене со звездами эстрады и познакомится с другими участниками. А также Артура ждет культурная программа: мастер-классы, экскурсии в музеи и круглые столы.

В этом году фестиваль будет проходить в 14-й раз. За время существования фестиваля тысячи детей стали участниками отборочных этапов, а сотни финалистов приняли участие в гала-концертах. География проекта включает все регионы Российской Федерации, а также страны СНГ: Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Азербайджан, Киргизию и другие. В 2022 году финалистов поддерживали на сцене Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Юлия Паршута, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Бурито, Люся Чеботина, Наталья Подольская, Глюкоза, Дмитрий Маликов и другие звезды эстрады. В 2019 году юбилейный фестиваль «Белая трость» был внесен в Книгу рекордов России за наибольшее количество незрячих и слабовидящих участников за 10 лет.

Организатором фестиваля является Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». Фестиваль «Белая трость» помогает юным вокалистам раскрыть их творческий потенциал, обрести опыт выступления на сцене и дать импульс их музыкальному развитию. Ведь идея «Белой трости» в том, чтобы вовлечь детей и подростков с инвалидностью в культурную и общественную жизнь и дать им возможность творческой самореализации.

Отборочные этапы фестиваля продолжаются. Полный список финалистов будет опубликован на сайте: https://belayatrost.ru

Фото: belayatrost.ru
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