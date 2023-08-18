Главу Бурятии отвлекут на Кострому

Инициативная группа жителей Костромы обратилась к Алексею Цыденову как к председателю комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт». «Нам нужна Ваша помощь!», - пишут авторы обращения.«Должностные лица администрации Костромской области и города Костромы (следуют фамилии) последние несколько месяцев совершали преступные действия по разрушению троллейбусного движения и навязыванию коммерческих автобусов в Костроме.«А 1 июля они довели свой преступный умысел до конца - закрыли троллейбусное движение в Костроме, навязав автобус, что привело к катастрофическим последствиям в социальной катастрофе в Костроме, к нанесению ущерба законным правам и интересам граждан», - говорится в обращении. По оценкам авторов письма, эти действия нанесли и наносят вред обществу и государству из-за отравления жителей Костромы выхлопными газами и копотью, задымлению улиц, нанесению материального ущерба в особо крупном размере.При этом чиновники, отмечают авторы письма, в региональных СМИ распространяют ложную информацию о якобы изношенных троллейбусных линиях, что не имеет никакого отношения к действительности. «Достоверно известно, что в Костроме троллейбусные линии, энергоструктура и все энергохозяйство находятся в исправном состоянии и могут служить долгие годы», - говорится в обращении.С июля нынешнего года жители Костромы массово собирают несколько десятков тысяч подписей за восстановление троллейбусного движения и против замены троллейбусов на автобус.В итоге жители Костромы просят Алексея Цыденова принять меры по восстановлению движения троллейбусов в Костроме. Под письмом десяток подписей. В редакцию «Номер один» оно поступило сегодня с просьбой о «помощи в огласке, чтобы адресат услышал и помог нашему городу Костроме». Ну, и видимо, с учетом того, что накануне президент РФ провел в Кремле заседание Президиума Государственного Совета по вопросам развития общественного транспорта в стране.«Хорошо известны ситуации, когда люди заселяются в новые строящиеся комплексы и, бывает, потом годами – именно годами – живут там отрезанные от социальной и транспортной инфраструктуры или когда сложившиеся десятилетиями транспортные маршруты не соответствуют новым требованиям стремительно развивающихся городов. Часто не ведется мониторинг качества транспортного обслуживания и спроса граждан на поездки. В результате жители теряют много времени, чтобы добраться до места работы, учёбы и отдыха, до медицинских или социальных учреждений. Перед правительством и регионами стоят сейчас и конкретные задачи по развитию перевозок. Одна из них – наращивать поездки на общественном транспорте – безусловно, важнейшая», - заявил на этом заседании Владимир Путин.После него выступал Алексей Цыденов, который рассказал о ситуации в отрасли общественного транспорта, мерах по ее поддержке, подчеркнув, что «вопросы организации общественных перевозок всеми видами транспорта должны относиться, условно, к защищенным статьям бюджета» и попросил поручения президента, «чтобы и регионы, и соответствующие федеральные органы обратили внимание на приоритизацию расходов в части обеспечения деятельности общественного транспорта».Иными словами, жители Костромы очень вовремя и четко определили адресата своего письма, а жителям Бурятии остается то ли радоваться за рост политического влияния главы своей республики, то ли грустить по поводу того, что костромские проблемы так или иначе отвлекут его от бурятских.Фото: vk.com/club157500087