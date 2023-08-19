Общество 19.08.2023 в 08:00
Житель Улан-Удэ объявил бойкот своей «управляшке»
Так горожанин пытается добиться от компании повышения энергоэффективности дома
Текст: Петр Санжиев
Скандальная ситуация, которая сложилась в Улан-Удэ на пятиэтажке по проспекту Строителей, 32, получила неожиданное развитие. Член совета дома Эдуард Орлов, требующий от «управляшки» провести на доме мероприятия по усилению энергосбережения, по повышению энергоэффективности, заявил, что объявляет бойкот ежемесячной оплате взносов в адрес «управляшки».
Мероприятия, которые предлагает горожанин, нехитрые. Например, сделать теплоизоляцию труб отопления, проходящих в подвале дома, чтобы в пространство «утекало» меньше тепла и больше уходило в квартиры людей.
Он поднимает вопрос, чтобы заменить старые деревянные советские двери в подъездах на современные - герметичные и эстетичные евродвери, как это уже начинают делать «управляшки» в разных других многоэтажках Улан-Удэ.
«Номер один» рассказывал о ситуации на этом доме. Тогда Эдуард Орлов отметил, что после появления в подъезде евродверей можно рассмотреть вопрос об отключении батареи в подъезде, что даст жильцам экономию по ОДН по отоплению. Ранее батарею, к примеру, в подъезде, где проживает сам Орлов, уже отключали и зимой было нормально. А герметичные пластиковые евродвери, как известно, более энергосберегающие.
Да и в подъезде станет гораздо тише, ведь двери перестанут с грохотом биться об косяк, когда пружина возвращает их в закрытое положение после прохода человека. Раз так, Орлов и другие граждане хотят, чтобы двери заменили. Горожанин не нашел в нормативных документах запрета ни на проведение теплоизоляции подвального «отопительного» трубопровода, ни на установку евродверей. Но это не помогло сдвинуть ситуацию с места. Обращения в муниципальные органы власти тоже не помогли.
- 7 февраля от Управления муниципальной жилищной инспекции пришел ответ, в котором начальник управления сообщила, что заказаны и получены входные группы подъездов (евро) для нашего дома. Также она сказала, что по договоренности с советом дома монтаж дверей произведут в этом году в теплое время года – в марте-апреле. Но замену деревянных дверей до сих пор не провели, - рассказал о ситуации Эдуард Орлов.
А теплое время года скоро закончится.
Видя такое, недавно горожанин обратился к «управляшке» с возмущенным письменным заявлением. В нем он вновь поднял данные два вопроса. Еще напомнил, что жилищная инспекция указывала на расхождение площади дома в документах ТГК-14 и «управляшки». В этих цифрах надо навести порядок, то есть площадь важна при оплате за отопление. Поднял жилец также другие вопросы.
В итоге он сообщил «управляшке», что до решения вопросов прекращает оплачивать ей взносы.
- Я описал всю ситуацию. Между прочим, сейчас ходят разговоры о том, чтобы размер оплаты жильцов нашего дома, которую они ежемесячно вносят «управляшке», надо повысить. Наверное, можно было бы такое обсуждать, если бы эти поднимаемые вопросы решались, - сказал улан-удэнец нашему изданию.
Эдуард Орлов ожидает, что через месяц он получит от управляющей организации ответ на свое заявление.
Замена советских деревянных дверей в подъездах, изоляция труб отопления в подвале дома это очень практичные и полезные для жильцов идеи. Если бы они были реализованы на всех многоэтажках в республике, то жилищно-коммунальная сфера Бурятии сделала бы шаг вперед, который заметили бы все жители.
Ведь зачастую жильцы склонны в первую очередь воспринимать в ЖКХ бытовые, осязаемые перемены, как раз наподобие новых дверей, евроокошек в подъезде, хоть они весьма просты. Увидев их, они говорят: «Да, развитие налицо».
Ценить что-то далекое и недоступное вроде замены в котельной котла одного типа на другой жильцам труднее. Потому что они этот модернизированный котел никогда в жизни не увидят, а в квартирах и без его модернизации тепло.
Фото: «Номер один»
Мероприятия, которые предлагает горожанин, нехитрые. Например, сделать теплоизоляцию труб отопления, проходящих в подвале дома, чтобы в пространство «утекало» меньше тепла и больше уходило в квартиры людей.
Он поднимает вопрос, чтобы заменить старые деревянные советские двери в подъездах на современные - герметичные и эстетичные евродвери, как это уже начинают делать «управляшки» в разных других многоэтажках Улан-Удэ.
«Номер один» рассказывал о ситуации на этом доме. Тогда Эдуард Орлов отметил, что после появления в подъезде евродверей можно рассмотреть вопрос об отключении батареи в подъезде, что даст жильцам экономию по ОДН по отоплению. Ранее батарею, к примеру, в подъезде, где проживает сам Орлов, уже отключали и зимой было нормально. А герметичные пластиковые евродвери, как известно, более энергосберегающие.
Да и в подъезде станет гораздо тише, ведь двери перестанут с грохотом биться об косяк, когда пружина возвращает их в закрытое положение после прохода человека. Раз так, Орлов и другие граждане хотят, чтобы двери заменили. Горожанин не нашел в нормативных документах запрета ни на проведение теплоизоляции подвального «отопительного» трубопровода, ни на установку евродверей. Но это не помогло сдвинуть ситуацию с места. Обращения в муниципальные органы власти тоже не помогли.
- 7 февраля от Управления муниципальной жилищной инспекции пришел ответ, в котором начальник управления сообщила, что заказаны и получены входные группы подъездов (евро) для нашего дома. Также она сказала, что по договоренности с советом дома монтаж дверей произведут в этом году в теплое время года – в марте-апреле. Но замену деревянных дверей до сих пор не провели, - рассказал о ситуации Эдуард Орлов.
А теплое время года скоро закончится.
Видя такое, недавно горожанин обратился к «управляшке» с возмущенным письменным заявлением. В нем он вновь поднял данные два вопроса. Еще напомнил, что жилищная инспекция указывала на расхождение площади дома в документах ТГК-14 и «управляшки». В этих цифрах надо навести порядок, то есть площадь важна при оплате за отопление. Поднял жилец также другие вопросы.
В итоге он сообщил «управляшке», что до решения вопросов прекращает оплачивать ей взносы.
- Я описал всю ситуацию. Между прочим, сейчас ходят разговоры о том, чтобы размер оплаты жильцов нашего дома, которую они ежемесячно вносят «управляшке», надо повысить. Наверное, можно было бы такое обсуждать, если бы эти поднимаемые вопросы решались, - сказал улан-удэнец нашему изданию.
Эдуард Орлов ожидает, что через месяц он получит от управляющей организации ответ на свое заявление.
Замена советских деревянных дверей в подъездах, изоляция труб отопления в подвале дома это очень практичные и полезные для жильцов идеи. Если бы они были реализованы на всех многоэтажках в республике, то жилищно-коммунальная сфера Бурятии сделала бы шаг вперед, который заметили бы все жители.
Ведь зачастую жильцы склонны в первую очередь воспринимать в ЖКХ бытовые, осязаемые перемены, как раз наподобие новых дверей, евроокошек в подъезде, хоть они весьма просты. Увидев их, они говорят: «Да, развитие налицо».
Ценить что-то далекое и недоступное вроде замены в котельной котла одного типа на другой жильцам труднее. Потому что они этот модернизированный котел никогда в жизни не увидят, а в квартирах и без его модернизации тепло.
Фото: «Номер один»
Тегиуправляшка