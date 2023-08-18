Алексей Цыденов назвал меры по развитию общественного транспорта в стране

Глава Бурятии выступил на заседании Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в стране. Госсовет прошел в 17 августа Кремле под председательством Владимира Путина. Алексей Цыденов предложил президенту меры, выработанные комиссией Госсовета по направлению «Транспорт», по развитию пассажирского транспорта, в том числе железнодорожных пассажирских пригородных перевозок.Ключевой темой заседания стало обновление и увеличение парка общественного транспорта во всех регионах, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«В последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, заметно снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется: всё больше людей предпочитают именно общественный транспорт как более быстрый, доступный и экономичный. Перед правительством и регионами стоят сейчас конкретные задачи по развитию перевозок. Поэтому наша важнейшая задача – обновление парка», - отметил президент.Владимир Путин заявил, что «опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность», и добавил, что сегодняшний уровень развития наших производственных мощностей позволяет справиться с этими задачами, при условии, что заказы предприятиям будут долгосрочными и чётко просчитанными.Работа общественного транспорта находится в компетенции регионов. По словам президента, какие-то регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства, какие-то – нет, но, создавать качественные и доступные условия для поездок нужно для всех жителей в городах, поселках и в селах.В послании Владимира Путина к Федеральному Собранию этого года, было предложено задействовать механизм инфраструктурных кредитов в размере 50 млрд рублей для поставки автобусов в малые города и сельские поселения.«Прошу также руководителей всех субъектов федерации рассмотреть возможности использования современных механизмов, таких как частно-государственное партнёрство, которое широко внедряется, в том числе и в Москве», - обратился к присутствующим президент.Как отметил глава Бурятии, руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов, с учётом сроков эксплуатации, износа и освоения дополнительных перевозок, только по автобусам общая потребность до 2030 года составляет 65 тыс. Говоря о производственных мощностях, он подчеркнул, что промышленность страны справляется с поставленной задачей. Однако есть неравномерность: при наличии финансов отсутствуют долгосрочные заказы.В сфере железнодорожных пассажирских пригородных перевозок тоже отмечается рост. Объем перевозок по сравнению с прошлым годом увеличился на 5%. Алексей Цыденов также назвал просьбы и предложения, выработанные в рамках предварительного семинара совместно с регионами, правительством, представителями науки, перевозчиками и производителями.«Общая просьба всех регионов – это продлить действующую программу поддержки до 2030 года, в том числе предусмотрев, снижение среднего возраста автобусов и в целом парка транспортных средств, общественного транспорта; включение в программу транспортных средств высокого экологического класса: газомоторных, дизельных высоких технологических классов и электробусов. Есть потребность приобретения всех типов автобусов», - отметил руководитель комиссии Госсовета по транспорту.С учетом того, что финансово-экономические особенности у каждого субъекта свои, есть просьба долю регионального софинансирования устанавливать с учетом долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности субъектов. Но сначала регион должен сделать комплексный транспортный план.Также регионы заявили о необходимости продления программ по представлению специальных казначейских кредитов на обновление общественного транспорта на 2024–2026 годы. Это нужно для равномерных поставок, для исключения скачков цен, когда все субъекты федерации в конце года начнут одновременно покупать транспорт.«Сейчас тоже непростая ситуация на федеральном уровне и в регионах. Я считаю, что вопросы организации общественных перевозок всеми видами транспорта должны относиться, условно, к защищенным статьям бюджета. Просил бы Вашего поручения, чтобы и регионы, и соответствующие федеральные органы обратили внимание на приоритезацию расходов в части обеспечения деятельности общественного транспорта, - сказал Алексей Цыденов.По итогам заседания Владимир Путин поддержал предложения участников Госсовета. Они будут доработаны в течение двух недель и представлены президенту.Фото: egov-buryatia.ru