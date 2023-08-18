Общество 18.08.2023 в 18:15

В Улан-Удэ горожане возмутились аркой в сквере

Новая арка в сквере «Сиреневый бульвар» пришлась людям не по вкусу

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ горожане возмутились аркой в сквере

В соцсетях горожане обсуждают новую конструкцию, которая появилась в мкр. ПВЗ. Сейчас там завершается благоустройство бульвара «Сиреневый».

«Лето еле работали, зато последние две недели начали наводить суету, строить арку в ливень», - пишут пользователи и подкрепляют свои слова фотографией арки, которая сейчас действительно выглядит неаккуратно.

Напомним, недавно сообщалось о том, что в Улан-Удэ завершается благоустройство бульвара «Сиреневый» в Железнодорожном районе.

Там завершают укладку тротуара из брусчатки и установку фонарных столбов. Параллельно ведутся работы по устройству чаши фонтана, установке входных арок, скамеек с перголами.

Затем подрядчик установит ограждение и проведет озеленение территории бульвара.

Все работы на этой общественной территории выполнены на 90%.

- Здесь будет современный фонтан, новые удобные скамейки с защитой от солнца, современное торшерное освещение, входные арки, тротуар из брусчатки, дорожки на месте «народных троп», летний водопровод для полива зеленых насаждений. Очень надеемся, что этот «уютный» бульвар станет местом притяжения жителей микрорайона ПВЗ, – рассказывал заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

Реконструкция бульвара «Сиреневый», скверов «Яблоневый» и «Три медведя» ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В общей сложности на это выделено более 60 млн рублей. Все работы на объектах должны были завершиться до середины августа этого года.


Фото: соцсети

Теги
сквер арка ремонт

Все новости

В Улан-Удэ горожане возмутились аркой в сквере
18.08.2023 в 18:15
У-УАЗ представил на «Армии-2023» модульный Ка-226Т
18.08.2023 в 17:55
Правительство Монголии сформировало два новых национальных комитета
18.08.2023 в 17:40
В Улан-Удэ 61-летний горожанин обстрелял из ружья сына и его друга
18.08.2023 в 16:32
Алексей Цыденов назвал меры по развитию общественного транспорта в стране
18.08.2023 в 16:14
Улан-Удэ готов отправить артистов и студентов в Непал
18.08.2023 в 16:12
Эксперты отмечают высокий уровень конкуренции на выборах в Хурал Бурятии
18.08.2023 в 15:38
Женщина погибла в ДТП на трассе в Бурятии
18.08.2023 в 15:19
Игорь Шутенков: Права горожан, подключенных к тепломагистрали №3, не должны быть ущемлены
18.08.2023 в 14:53
Рослесхоз: пик летнего пожароопасного сезона в России пройден
18.08.2023 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
У-УАЗ представил на «Армии-2023» модульный Ка-226Т
Вертолет можно конвертировать в пассажирский, грузовой, санитарный или поисково-спасательный вариант всего полчаса
18.08.2023 в 17:55
Правительство Монголии сформировало два новых национальных комитета
Поводом для этого стали последствия крупного наводнения в стране
18.08.2023 в 17:40
В Улан-Удэ 61-летний горожанин обстрелял из ружья сына и его друга
Молодые люди получили касательные ранения и успели отбежать на безопасное расстояние  
18.08.2023 в 16:32
Алексей Цыденов назвал меры по развитию общественного транспорта в стране
Владимир Путин поддержал предложения транспортной комиссии Госсовета, которой руководит глава Бурятии
18.08.2023 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru