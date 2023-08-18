В Улан-Удэ горожане возмутились аркой в сквере

В соцсетях горожане обсуждают новую конструкцию, которая появилась в мкр. ПВЗ. Сейчас там завершается благоустройство бульвара «Сиреневый».

«Лето еле работали, зато последние две недели начали наводить суету, строить арку в ливень», - пишут пользователи и подкрепляют свои слова фотографией арки, которая сейчас действительно выглядит неаккуратно.

Напомним, недавно сообщалось о том, что в Улан-Удэ завершается благоустройство бульвара «Сиреневый» в Железнодорожном районе.

Там завершают укладку тротуара из брусчатки и установку фонарных столбов. Параллельно ведутся работы по устройству чаши фонтана, установке входных арок, скамеек с перголами.

Затем подрядчик установит ограждение и проведет озеленение территории бульвара.

Все работы на этой общественной территории выполнены на 90%.

- Здесь будет современный фонтан, новые удобные скамейки с защитой от солнца, современное торшерное освещение, входные арки, тротуар из брусчатки, дорожки на месте «народных троп», летний водопровод для полива зеленых насаждений. Очень надеемся, что этот «уютный» бульвар станет местом притяжения жителей микрорайона ПВЗ, – рассказывал заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

Реконструкция бульвара «Сиреневый», скверов «Яблоневый» и «Три медведя» ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В общей сложности на это выделено более 60 млн рублей. Все работы на объектах должны были завершиться до середины августа этого года.





Фото: соцсети