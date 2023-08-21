Общество 21.08.2023 в 12:58

В Улан-Удэ вновь ждут роста уровня Селенги

В Монголии выпали серьезные осадки, наполнившие трансграничную реку
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ вновь ждут роста уровня Селенги
Волна селенгинской воды, которая пришла в Россию из Монголии, отмечена в Наушках и Усть-Кяхте на юге Бурятии. Теперь она скатывается в сторону Байкала и вскоре дойдет до Улан-Удэ. Что касается осадков в столице республике, то в самом Улан-Удэ осадков пока не прогнозируется.

К сегодняшнему дню в городе подтоплено 34 земельных участка. Из них 21 подтоплен грунтовыми водами, а 13 - речной водой. Эпицентр подтопления находится в улан-удэнском СНТ "Судостроитель" - 22 пострадавших участка.

Благодаря тому, что ранее в ряде мест по городу - СНТ "Весна", "Сибиряк" и др. - была проведена отсыпка бутовым камнем, ситуация не так остра, как могла быть.

Одна из тревожных точек - это дорога в районе СНТ "20 лет Победы". Там идет размытие берега и существует опасность разрушения дорожного полотна. Чтобы избежать большого ущерба, проводится ряд работ. Например, перенесен один электростолб.

Сейчас готовится проектная документация по укреплению берега Степной протоки. 

Среди общественных зданий сейчас самая неприятная ситуация сложилась в школе №44. Там вода затопила цоколь. Как отмечают в мэрии города, раньше там был 40-сантиметровый слой воды, но она немного отступила и сейчас слой имеет глубину около 30 сантиметров. Учебное заведение было застраховано. В настоящее время подано заявление в страховую компанию о компенсации ущерба. 

Что касается грядущего подъема уровня Селенги в Улан-Удэ, то он не будет иметь резкий характер.


Фото: Номер один
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